ΑΕΚ από… ατσάλι, άλωσε το Φάληρο και φουλάρει για το πρωτάθλημα

Διπλό τίτλου μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πήρε η ΑΕΚ, επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρεμιέρα των playoffs.

Η Ένωση μπήκε με αποφασιστικότητα και «χτύπησε» νωρίς, με τον Κοϊτά στο 5ο λεπτό να εκμεταλλεύεται τη φάση και να δίνει από την αρχή προβάδισμα και ψυχολογία στην ομάδα του Νίκολιτς.

Από εκεί και πέρα, οι «κιτρινόμαυροι» έπαιξαν με ωριμότητα, κράτησαν τον έλεγχο και άντεξαν την πίεση του Ολυμπιακού, που είχε μεν την κατοχή αλλά όχι τις καθαρές λύσεις. Με πειθαρχία, σωστή τακτική και καθαρό μυαλό, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε ιδανικά το προβάδισμά της και έφυγε με μια τεράστια νίκη, που τη φέρνει στο +5 και την τοποθετεί ξεκάθαρα σε θέση οδηγού για τον τίτλο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με 4-4-2 και τον Τζολάκη κάτω από την εστία. Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο απάρτιζαν την τετράδα της άμυνας, με τους Ντάνι Γκαρθία και Έσε στον άξονα. Μάρτινς στο δεξί άκρο, Ποντένσε στο αριστερό και Ταρέμι-Ελ Κααμπί το δίδυμο στην επίθεση.

Το 4-4-2 επέλεξε και ο Μάρκο Νίκολιτς, με τον Στρακόσα να ξεκινά κάτω από τα γκολπόστ, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Μαρίν-Πινέδα το δίδυμο στα χαφ, με τον Κοϊτά δεξιά, τον Περέιρα αριστερά και τους Βάργκα-Γιόβιτς στην κορυφή.

Το ματς:

Η ΑΕΚ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό και μόλις στο 5ο λεπτό πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Κοϊτά. Ο Περέιρα έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση μετά από λάθος του Ρέτσου και εκμεταλλεύτηκε τα μέτρα που είχε μπροστά του. Φτάνοντας στο ύψος της περιοχής, έσπασε την μπάλα στον Γιόβιτς, παρενέβη όμως ο Γκαρθία, με την μπάλα να καταλήγει στον Κοϊτά, ο οποίος, γλιστρώντας και με λίγη δόση τύχης, την έστειλε στη δεξιά γωνία του Τζολάκη.

Η ΑΕΚ προσπαθούσε να «χτίσει» το παιχνίδι της, επιχειρώντας αρκετές φορές να παίξει με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, η οποία ήταν αρκετά ψηλά τοποθετημένη. Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους προσπαθούσαν κυρίως μέσα από στατικές φάσεις να απειλήσουν στο πρώτο διάστημα, όμως η άμυνα της ΑΕΚ ανταποκρινόταν στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 21’, έπειτα από πολύ καλή συνεργασία του Ταρέμι με τον Ελ Κααμπί. Ο Ροντινέι βρήκε τον Ταρέμι, εκείνος έσπασε με τη μία με το κεφάλι στον Μαροκινό φορ, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.

Η φάση αυτή ήρθε σε ένα διάστημα που η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε τον έλεγχο, κέρδιζε τις περισσότερες μονομαχίες και είχε εγκατασταθεί κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Προσπαθούσε κυρίως με στημένες φάσεις να δημιουργήσει κινδύνους, όμως η Ένωση είχε απαντήσεις, όντας δυνατή στον αέρα. Παράλληλα, έκλεινε σωστά τους χώρους στον άξονα, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στα πλάγια και απομακρύνοντας με υπομονή τις σέντρες.

Στο 32’, από νέα εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, ο Έσε πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Στρακόσα. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου καταγράφηκε στο 45’, όταν ο Πιρόλα κουβάλησε την μπάλα από το κέντρο, έφτασε έξω από την περιοχή και γύρισε παράλληλα προς το σημείο του πέναλτι, με τον Μάρτινς να εκτελεί με τη μία, αλλά χωρίς να μπορέσει να δώσει κατεύθυνση προς την εστία.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες, με τον Ποντένσε να απειλεί δύο φορές για τον Ολυμπιακό με σουτ, τα οποία πέρασαν δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στρακόσα. Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ κέρδιζε όλο και περισσότερες μονομαχίες, κρατώντας τον αντίπαλο μακριά από την περιοχή της.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο παιχνίδι τους Μουζακίτη και Τσικίνιο, με τον Νίκολιτς να απαντά λίγο αργότερα με τους Μάνταλο και Γκατσίνοβιτς. Η εικόνα δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή αλλά να μην γίνεται απειλητικός και την ΑΕΚ να διατηρεί τον έλεγχο του ρυθμού. Για τον λόγο αυτό, στο 71’, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε νέα διπλή αλλαγή, περνώντας τους Κλέιτον και Γιαζίτσι.

Από την άλλη, ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι τους Ζίνι και Ζοάο Μάριο, με τον Ανγκολέζο να χάνει μεγάλη ευκαιρία από τη μικρή περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Γκατσίνοβιτς από τα δεξιά, ωστόσο η φάση είχε ήδη υποδειχθεί ως οφσάιντ.

Ο Ολυμπιακός, μπαίνοντας στις καθυστερήσεις, προσπάθησε κυρίως με γεμίσματα –από τον Τζολάκη αλλά και τους στόπερ– να μεταφέρει την μπάλα κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ, αναζητώντας την ισοφάριση. Παρ’ όλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πιο δυνατοί στις μονομαχίες, καθάριζαν κάθε τέτοια προσπάθεια και δεν επέτρεψαν επικίνδυνες καταστάσεις.

