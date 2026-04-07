Στροφή στην Ευρώπη για την ΑΕΚ μετά τη νίκη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στο πρώτο ματς της προημιτελικής φάσης του Conference League, με στόχο τη νίκη, ή έστω την ισοπαλία που θα ανοίξει το δρόμο για πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην 63χρονη ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης. Η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς ήταν να αναχωρήσει η αποστολή για την Ισπανία δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση του Βαγιέκας.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει όλους τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας στη διάθεσή του, αν και δεν αναμένονται περισσότερες από δύο, ή τρεις αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

