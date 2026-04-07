Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Cοnference League: Έφυγε για Μαδρίτη η ΑΕΚ, την Πέμπτη ο προημιτελικός με τη Ράγιο - Δείτε φωτό

Χωρίς προβλήματα ταξιδεύει η αποστολή των πρωτοπόρων του ελληνικού πρωταθλήματος - Στόχος το θετικό αποτέλεσμα για να μπουν οι βάσεις της πρόκρισης 

Αναχώρηση ΑΕΚ

Στροφή στην Ευρώπη για την ΑΕΚ μετά τη νίκη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στο πρώτο ματς της προημιτελικής φάσης του Conference League, με στόχο τη νίκη, ή έστω την ισοπαλία που θα ανοίξει το δρόμο για πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην 63χρονη ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης. Η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς ήταν να αναχωρήσει η αποστολή για την Ισπανία δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση του Βαγιέκας

Ο Σέρβος τεχνικός έχει όλους τους παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας στη διάθεσή του, αν και δεν αναμένονται περισσότερες από δύο, ή τρεις αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Μαδρίτη

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Ισπανία Conference League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark