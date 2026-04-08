Με δύο γκολ του τρομερού Κόστα Άλεξιτς, ο Παναιτωλικός νίκησε 1-2 στη Λάρισα την ΑΕΛ Novibet, που πλέον έκαψε όλα της τα κανονάκια και μπαίνει σε σοβαρούς μπελάδες, σε ότι έχει να κάνει με την παραμονή στη Super League.

Διάταξη 4-2-3-1 για την ΑΕΛ Novibet από τον Σάββα Παντελίδη. Στην εστία ο Βενετικίδης, με στόπερ τους Ηλιάδη και Μπατουμπινσικά, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Μασόν και στο αριστερό ο Όλαφσον. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Σουρλής και Ναόρ, με τους Σαγκάλ (δεξιά) και Σίστο (αριστερά) στα φτερά ενώ ο Τούπτα κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκαράτε.

Σχηματισμός 4-3-3 από τον Γιάννη Αναστασίου για τον Παναιτωλικό. Στο τέρμα ο Κουτσερένκο, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Αποστολόπουλο. Ο Μπουχαλάκης σε ρόλο αμυντικού χαφ, έχοντας ως εσωτερικούς μέσους τους Ματσάν και Εστεμπάν ενώ οι Ρόσα (αριστερά) και Άλεξιτς (δεξιά) πλαισίωναν τον σέντερ φορ Μπάτζι.

Το ματς:

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς και να αιφνιδιάσει τον Παναιτωλικό, με το σουτ του Σαγκάλ στο 8' να φεύγει πάνω από την εστία του Κουτσερένκο, ενώ στο 19' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή όταν ο Σίστο με φαλτσαριστό σουτ ανάγκασε σε επέμβαση τον Κουτσερένκο. Οι «βυσσινί» έφταναν σε τελικές προσπάθειες, που όμως δεν ήταν ποιοτικές και μία τέτοια ήταν του Γκαράτε στο 24' από στρώσιμο της μπάλας του Σαγκάλ, με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

Μετά το πρώτο ημίωρο οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να γίνονται πιο δραστήριοι επιθετικά, έχοντας στο 32' το διαγώνιο σουτ του Ρόσα ενώ στο 34' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Άλεξιτς! Ο Μπουχαλάκης έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, με τον 28χρονο Σέρβο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά από κοντά.

Το ματς δεν είχε κάποια άλλη στιγμή μέχρι τη συμπλήρωση των 45' όπου ο Παναιτωλικός σε δύο περιπτώσεις έφτασε κοντά και σε δεύτερο τέρμα: αρχικά ο Βενετικίδης σταμάτησε τον Αποστολόπουλο, ενώ στο 45'+2' ο Ρόσα αστόχησε από κοντά με το τελείωμά του να φεύγει άουτ. Έτσι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Αγρινιώτες μπροστά στο σκορ χάρη στο τέρμα του Άλεξιτς.

Ο Σάββας Παντελίδης πέρασε τους Πασά και Αποστολάκη στο ματς με την έναρξη του β’ μέρους, με την ΑΕΛ Novibet να μπαίνει επιθετικά και να έχει δοκάρι στο 49’ με τον Τούπτα. Ωστόσο, ο Παναιτωλικός ήταν αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και στο 58’ βρήκε και δεύτερο τέρμα, ξανά, με τον Άλεξιτς! Ο Μπάτζι μοίρασε στον Σέρβο, που τελείωσε ιδανικά τη φάση από κοντά για το 2-0 των Αγρινιωτών.

Έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες του κόσμου των «βυσσινί» προς τους παίκτες που προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση: ο Κουτσερένκο μπλόκαρε το συρτό σουτ του Αποστολάκη στο 68’ ενώ στο 75’ ο Άλεξιτς σκόραρε και τρίτο τέρμα για τον Παναιτωλικό αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το σουτ του Τούπτα στο 79’ από μακρινή απόσταση πέρασε άουτ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα οι «βυσσινί» έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Σαγκάλ για χτύπημα στον Άλεξιτς. Στο 84' οι γηπεδούχοι μείωσαν μετά το... δώρο του Κουτσερένκο, του οποίου έφυγε η μπάλα κάτω από τα χέρια μετά το σουτ του Κακουτά, με την ΑΕΛ Novibet να μην βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης και έτσι ο Παναιτωλικός έφυγε με το διπλό από τη Λάρισα με σκορ 2-1.

MVP: Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ο Άλεξιτς που σκόραρε και τα δύο γκολ για το διπλό του Παναιτωλικού στη Λάρισα. Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε και τρίτο τέρμα, το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η «σφυρίχτρα»: Σωστή η κόκκινη του Βεργέτη στον Σαγκάλ, ενώ συνολικά δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση και παίρνει καλό βαθμό για τη διαιτησία του.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν (75? Μούργος), Όλαφσον (46? Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ναόρ (61? Πέρες), Σίστο (61? Κακουτά), Γκαράτε (46? Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+3? Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3? Σατσιάς), Άλεξιτς (82? Λομπάτο), Ρόσα (82? Μίχαλακ), Μπάντζι (90+4? Γκαρσία).

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

4ος: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου

ΑVAR: Μιχαήλ Ματσούκας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.