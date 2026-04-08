«Ναι» από ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για γεμάτο Πανθεσσαλικό στον τελικό Κυπέλλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θέμα της παρουσίας των φιλάθλων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ΠΑΟΚ να καταθέτει αίτημα προς την ΕΠΟ για την κατάργηση της «νεκρής ζώνης» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι «ασπρόμαυροι» επιθυμούν ένα γήπεδο χωρίς κενά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό απέναντι στον ΟΦΗ. Το αίτημα βασίζεται και στο γεγονός ότι οι σχέσεις των φιλάθλων των δύο ομάδων είναι καλές, κάτι που θεωρείται πως μπορεί να συμβάλει σε ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η απάντηση του ΟΦΗ ήταν θετική, ωστόσο συνοδεύτηκε από σαφή όρο. Οι Κρητικοί ξεκαθάρισαν πως συμφωνούν με την κατάργηση της νεκρής ζώνης, μόνο εφόσον υπάρξει απόλυτη ισορροπία στην κατανομή των εισιτηρίων.

Η στάση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για τον τελικό είναι ήδη πολύ υψηλή, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες.

Την ίδια στιγμή, η ΕΠΟ έχει ήδη συναινέσει προφορικά στο αίτημα, καθώς εξαρχής ήταν υπέρ της διεξαγωγής του τελικού χωρίς «νεκρές ζώνες». Μάλιστα, αναμένεται να αποσταλεί σχετική επιστολή προς την Αστυνομία, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να λάβει την τελική απόφαση, με το αίτημα να υποβάλλεται από κοινού από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Υπενθυμίζεται πως κάθε φιναλίστ έχει λάβει από 7.872 εισιτήρια, με την πλευρά του ΠΑΟΚ να μην έχει ακόμη ανακοινώσει τον τρόπο διάθεσης. Από την άλλη, η ζήτηση στον ΟΦΗ είναι ήδη μεγάλη, καθώς οι Κρητικοί εξάντλησαν νωρίτερα το όριο των 6.800 εισιτηρίων που είχε τεθεί, οδηγώντας στο άνοιγμα επιπλέον θυρών.

Πλέον, όλα δείχνουν πως το Πανθεσσαλικό μπορεί να είναι κατάμεστο στον μεγάλο τελικό, με την τελική απόφαση να βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

