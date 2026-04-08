Δεν ξεκόλλησε από το μηδέν το ντέρμπι των ουραγών της Super League ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Asteras AKTOR!

Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να πάρουν ένα τρίποντο με το οποίο θα εκμεταλλευόντουσαν στο έπακρο την ήττα της ΑΕΛ Novibet από τον Παναιτωλικό, όμως τελικά αρκέστηκαν στον έναν βαθμό που τους έδωσε το τελικό 0-0, παραμένοντας μαζί στον πάτο της βαθμολογίας, αλλά μειώνοντας στους 2 βαθμούς τη διαφορά τους από την ομάδα της Λάρισας.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, χωρίς μεγάλες φάσεις και με αργό ρυθμό, ο Πανσερραϊκός ήταν καλύτερος στο δεύτερο, όμως σπατάλησε μερικές μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε, κόντρα σε έναν Αστέρα ο οποίος φαινόταν ότι είχε ως πρώτο του μέλημα το να διατηρήσει απαραβίαστη την εστία του.

Μετά από τη διακοπή λόγω του Πάσχα, ο Πανσερραϊκός θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναιτωλικό (18/4, 20:00), ενώ εκτός έδρας δοκιμασία θα έχει και ο Asteras AKTOR, κόντρα στην Κηφισιά (18/4, 16:00).

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 3-4-3 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Ζεράρ Σαραγόσα, με τον Τιναλίνι τερματοφύλακα, τον Λύραντζη στο δεξί άκρο και τον Τσαούση στο αριστερό, ενώ οι Φέλτες, Ντε Μάρκο και Γκελασβίλι να είναι η τριάδα στόπερ. Ομεονγκά και Μπεν Σαλάμ ήταν η τριάδα στον άξονα, με τους Τεϊσέιρα και Ριέρα να κινούνται πίσω από τον Ίβαν.

Ίδιο σχηματισμό επέλεξε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με τους Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Αλάγκμπε τριάδα στόπερ, τους Δεληγιαννίδη και Σιλά να ξεκινούν στα άκρα και με τους Έντερ, Αλμύρα να κινούνται κεντρικά. Μπαρτόλο και Κετού ξεκίνησαν στα άκρα, πλαισιώνοντας τον πιο προωθημένο Μακέντα.

Το ματς:

Ισορροπημένη στα πρώτα της λεπτά η αναμέτρηση, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει το πρώτο κόρνερ και να απειλεί πρώτος στο 6ο λεπτό, όταν ο Λύραντζης σούταρε από μακριά και στην κίνηση μετά από απομάκρυνση της άμυνας, και με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει στη δεξιά του γωνία.

Αυτή ήταν και η μοναδική σοβαρή τελική προσπάθεια που είδαμε στο πρώτο 20λεπτο, με τις δύο ομάδες να δίνουν αργό ρυθμό στο παιχνίδι και με τον Αστέρα να απειλεί για πρώτη φορά στο 21’, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει, χωρίς όμως οι φιλοξενούμενοι να βρουν τελική. Στο 26’ ο Κέτου έκανε ωραία ατομική πρόσπάθεια και μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Πανσερραϊκού, αλλά κόπηκε πριν προλάβει να κάνει γύρισμα ή σουτ, ενώ στο 31’ ένα πλασέ του Ίβαν από διαγώνια θέση, δεν απείλησε καθόλου τον Παπαδόπουλο.

Την ίδια τύχη είχε και ένα μακρινό σουτ του Μπεν Σαλάμ στο 34’, ενώ στο 44’ και μετά από ένα ακόμα κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Τριανταφυλλόπουλος έκανε επαφή με την μπάλα, η οποία όμως κύλησε αργά προς τον Τιναλίνι. Έτσι, ολοκληρώθηκε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο θα ξεχαστεί γρήγορα, με την πίεση και το άγχος που υπάρχει στις δύο ομάδες να φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πανσερραϊκός έφτασε κοντά στο γκολ στο 50’ και σε μια περίεργη φάση, όταν μετά από διώξιμο του Σίπτσιτς, η μπάλα κόντραρε στον Ριέρα και έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 56’ οι γηπεδούχοι έφτιαξαν και τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς, όταν μετά από γέμισμα του Ομεονγκά, ο Ίβαν βγήκε τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος βγήκε νικητής με ενστικτώδη επέμβαση!

Πιο δραστήριος επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανσερραϊκός, είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, ενώ ο Αστέρας απείλησε στο 60’, με ένα σουτ του Σιλά να κοντράρει στον Μακέντα και να φεύγει άουτ. Στο 65’ ο Δοϊρανλής έκανε ωραίο μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων, ενώ στο 73’ και μετά από μια εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Φέλτες που σούταρε, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν γρήγορη αντεπίθεση στο 82’, με τον Μπαρτόλο να κάνει την κούρσα και να παίζει το ένα-δύο με τον Μακέντα, πριν σουτάρει με φάλτσο αλλά χωρίς δύναμη, στην αγκαλιά του Τιναλίνι, με αυτή να είναι και η τελευταία αξιόλογη φάση στο παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο και χωρίς τέρματα.

MVP: Ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Παπαδόπουλος, δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε, με αποκορύφωμα την επέμβαση στο τετ-α-τετ του με τον Ίβαν, στο δεύτερο ημίχρονο.

Η σφυρίχτρα: Παπαδόπουλος ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έδειξε κίτρινη κάρτα στον Φέλτες, για ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμά του στον Αλμύρα, για το οποίο θα μπορούσε να βγάλει και την κόκκινη. Δεν κλήθηκε πάντως από τον VAR, Φωτιά, για να επανεξετάσει τη φάση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα, 3-4-3): Τιναλίνι - Φέλτες, Ντε Μάρκο (56’ Κάλινιν), Γκελασβίλι – Λύρατζης, Ομεόνγκα (71’ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56’ Δοϊρανλής), Τσαούσης – Ριέρα (71’ Ρουμιάντσεφ), Ιβάν (87’ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα

Asteras AKTOR (Αντωνόπουλος, 3-4-3): Παπαδόπουλος - Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε - Δεληγιαννίδης, Έντερ (84’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Σιλά – Μπαρτόλο (84’ Εμμανουηλίδης), Κετού (76’ Καλτσάς), Μακέντα (84’ Οκό).

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (ΕΠΣ Μακεδονίας)

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος (ΕΠΣ Αθηνών), Αθανάσιος Δέλλιος (ΕΠΣ Πέλλας)

4ος Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (ΕΠΣ Λασιθίου)

VAR: Βασίλειος Φωτιάς (ΕΠΣ Πέλλας)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (ΕΠΣ Δράμας)

Πηγή: skai.gr

