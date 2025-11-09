Μπενίτεθ: Το ξεχωριστό μήνυμα στον Γκουαρντιόλα και η αντίδραση του δεύτερου

Ο Ράφα Μπενίτεθ εδώ και μερικές εβδομάδες αποτελεί τον προπονητή του Παναθηναϊκού και έχει ως στόχο να πάει την ομάδα σε ένα άλλο επίπεδο. Το ξεκίνημα του είναι καλό με εξαίρεση το παιχνίδι στο Βόλο όπου το Τριφύλλι ήταν… τσακωμένο με το γκολ.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι ένα τεράστιο όνομα στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχοντας κατακτήσει και το πιο εμβληματικό Champions League στην ιστορία του αθλήματος, αυτό του 2005 με τη Λίβερπουλ. Ο Μπενίτεθ έστειλε μήνυμα στον συμπατριώτη του, Πεπ Γκουαρντιόλα ο οποίος σήμερα συμπληρώνει 100 συμμετοχές στους πάγκους της Premier League.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.