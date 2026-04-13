Η ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου σήμανε και το τέλος στη συνεργασία των Μπακς με τον Ντοκ Ρίβερς. Μετά από δυόμισι χρόνια, ο οργανισμός αποφάσισε να απολύσει τον πολύπειρο προπονητή.



«Πηγές της ομάδας ανέφεραν ότι υπήρχε μια αποσύνδεση μεταξύ του Ρίβερς και των παικτών καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που ενόχλησαν τα αποδυτήρια», αναφέρει ο Σαμς Σαράνια (που δεν είχε και την καλύτερη σχέση με τον απερχόμενο προπονητή).

Οι Μπακς θα ξεκινήσουν την τρίτη αναζήτηση προπονητή μέσα σε ισάριθμα χρόνια. Πάντως θα χρειαστεί να πληρώσουν στον Ρίβερς τον οκταψήφιο μισθό του για τη σεζόν 2026/27, καθώς είχε κλειστό συμβόλαιο. Η ομάδα και ο Ρίβερς συζητούν για το αν θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στην ομάδα, ανέφεραν πηγές του ESPN.



Ο 64χρονος, εσχάτως Hall of Famer, προπονητής δεν κατάφερε να βελτιώσει τους Μπακς, που την προηγούμενη διετία αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs και φέτος τα πήγαν ακόμη χειρότερα έχοντας ρεκόρ 31-47 και τερματίζοντας στην ενδέκατη θέση της Ανατολής με 32-50. Συνολικά στις τρεις σεζόν του είχε απολογισμό 97-103.



«Η σεζόν δεν πήγε όπως ήθελα, προφανώς», είπε ο Ρίβερς μετά την ήττα με 126-106 από τους Σίξερς. «Πάντα λέω ότι θα μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά. Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερη υγεία. Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά πράγματα. Δεν είμαι ο τύπος που κοιτάει πίσω. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάς μπροστά. Κάναμε πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε πολλά από τα νεαρά παιδιά», πρόσθεσε.



Όσο για την διάδοχη κατάσταση, το πρώτο φαβορί αυτή τη στιγμή φέρεται να είναι ο Τέιλορ Τζένκινς. Ο 41χρονος προπονητής αναδείχθηκε από τον οργανισμό των Σπερς υπό την καθοδήγηση του Γκρεγκ Πόποβιτς, ενώ στη συνέχεια διατέλεσε βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ από το 2013 μέχρι το 2018 στους Χοκς και τη σεζόν 2018/19 στους Μπακς. Εν συνεχεία δούλεψε για έξι σεζόν στους Γκρίζλις ως πρώτος προπονητής παρουσιάζοντας πολύ σημαντικό έργο, μέχρι να απολυθεί πέρσι 9 αγώνες πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.