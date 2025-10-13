Μεγαλώνει η… οικογένεια Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η ομάδα από το Μιλγουόκι θα υπογράψει και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο μετά τους Γιάννη και Θανάση.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα υπογράψει two-way contract όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άλεξ Σαράτσης της εταιρείας «Octagon» που τον εκπροσωπεί στο δίκτυο ESPN.

Κάπως έτσι θα γραφτεί ιστορία, αφού αυτή θα είναι η πρώτη φορά που σε ομάδα του NBA θα υπάρχουν τρία αδέρφια με ενεργό συμβόλαιο στην ίδια ομάδα.

Ο 24χρονος φόργουορντ ανήκε στον Άρη, ενώ έχει περάσει νωρίτερα και από τον ΠΑΟΚ. Κατά το παρελθόν αγωνίστηκε σε Ποντγκόριτσα, Μαζεϊκιάι, Ουισκόνσιν Χερντ, Ράπτορς 905 και στη Μούρθια.

