Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές της Λάτσιο. Οι εισαγγελείς Φραντσέσκο Κασκίνι και Φραντσέσκο Γκουαλτιέρι έχουν ανοίξει φάκελο και ερευνά τους Νικολό Ροβέλα και Ντανίλο Κατάλντι για σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς των «μπιανκοσελέστι».

Προ μηνών είχαν εξεταστεί και οι Προβεντέλ, Πελεγκρίνι, Ρομανιόλι, Λουίς Αλμπέρτο και Ιμόμπιλε, αλλά δεν είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις. Διότι η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκούνται πιέσεις από τους ultras προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και να γίνονται διάφορες συνεννοήσεις μεταξύ τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, οι παίκτες περνάνε από ανακρίσεις. Οι παίκτες που έχουν καταθέσει ως τώρα, είδαν τους εισαγγελείς να τους δείχνουν φωτογραφίες στις οποίες υπάρχουν συνομιλίες τους με οργανωμένους. Παράλληλα, απεικονίζουν οργανωμένους οπαδούς να φορούν φανέλες της Λάτσιο που πήραν από τους παίκτες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει και όφελος για τις δύο πλευρές. Οι ποδοσφαιριστές να ξεφεύγουν από την κριτική και να διατηρούν καλές σχέσεις, οι οπαδοί έχοντας οικονομικά οφέλη.

«Οι οπαδοί μας έχουν παρακινήσει να τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος, πάντα είχα και θα έχω πάντα μια εξαιρετική σχέση μαζί τους», ανέφερε ο Λουίς Αλμπέρτο σε ποστάρισμά του με αφορμή τα όσα είχαν προσπαθήσει να του προσάψουν.

