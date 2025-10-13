Η δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Ο νέος δρόμος της Εθνικής Ελλάδος. Σχολιάζουν ο σύμβουλος της ΕΠΟ Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Έρευνα: Λιμνάζουν τα χρέη των ομάδων στους ποδοσφαιριστές. Στο studio, ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος.

Αποκάλυψη: Πως συνδέεται το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων με μεγάλη δικαστική υπόθεση βρόμικου χρήματος. Απαντά η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Θέμα: Η δολοφονία Λυγγερίδη και η σιωπή του κράτους. Αναλύει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Ρεπορτάζ: Η δικαστική αποδόμηση του νόμου για την αθλητική βία. Τα στοιχεία από τον δημοσιογράφο Γιώργο Αναστασόπουλο.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

