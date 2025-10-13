Λογαριασμός
Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροβ

Με θλαστικό τραύμα αποχώρησε, τελικά, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το χθεσινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό, ενώ του τοποθετήθηκε νάρθηκας

Σαμοντούροβ

Συγκεκριμένα, ο διεθνής φόργουορντ των «πράσινων» μετέβη το πρωί της Δευτέρας (13/10) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό του στην διάρκεια του αγώνα.

Αυτές, λοιπόν, έδειξαν πως ο Σαμοντούροβ έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Από εκεί και πέρα, η κατάστασή του 20χρονου άσου θα επανεκτιμάται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά προφανώς θα χάσει και κάποια από τα προσεχή παιχνίδια.

Πηγή: sport-fm.gr

