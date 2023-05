NBA Lottery: Πήραν την πρώτη επιλογή στα drafts οι Σπερς και τον… Γουεμπανιάμα - Βίντεο

Οι Σπερς είχαν 14% για πιθανότητες για την εξέλιξη αυτή, όσες και οι Πίστονς. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των ντραφτς ήταν αυτό που ήθελε η ομάδα του Πόποβιτς, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να πανηγυρίζει δεόντως

«Αγκαλιά» με τον Βικτόρ Γουεμπανιάμα είναι οι Σπερς. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο εξασφάλισε με κλήρωση την πρώτη επιλογή στα ντραφτς του 2023 με τον ταλαντούχο Γάλλο να είναι έτοιμος να ντυθεί στα χρώματά τους.

Οι Σπερς είχαν 14% για πιθανότητες για την εξέλιξη αυτή, όσες και οι Πίστονς. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των ντραφτς ήταν αυτό που ήθελε η ομάδα του Πόποβιτς, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας να πανηγυρίζει δεόντως!

Spurs owner Peter J. Holt was HYPED after his team landed the first overall pick and the right to draft Victor Wembanyama 🔥 pic.twitter.com/d2iiMInfjh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 17, 2023

Χαρούμενος εμφανίστηκε και ο Γουεμπανιάμα που υποσχέθηκε τίτλο... ASAP (as soon as posible - όσο το δυνατόν πιο σύντομα).

Live from Paris… #NBADraft prospect Victor Wembanyama reacts to the #NBADraftLottery presented by State Farm! pic.twitter.com/YBnNQ4hgQk — NBA (@NBA) May 17, 2023

"I'm trying to win a ring ASAP, so be ready."



- Victor Wembanyama. 🗣️



pic.twitter.com/Xo71Aw4pGi — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 17, 2023

Η σειρά επιλογής για τον πρώτο γύρο του NBA Draft 2023

1. Σπερς

2. Χόρνετς

3. Μπλέιζερς

4. Ρόκετς

5. Πίστονς

6. Μάτζικ

7. Πέισερς

8. Γουίζαρντς

9. Τζαζ

10. Μάβερικς

11. Μάτζικ

12. Θάντερ

13. Ράπτορς

14. Πέλικανς

15. Χοκς

16. Τζαζ

17. Λέικερς

18. Χιτ

19. Γουόριορς

20. Ρόκετς

21. Νετς

22. Νετς

23.Μπλέιζερς

24.Κινγκς

25.Γκρίζλις

26.Πέισερς

27.Χόρνετς

28.Τζαζ

29.Πέισερς

30.Κλίπερς

