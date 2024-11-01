NBA - Αντεντοκούνμπο: Δεν θα τα παρατήσω

Μία φράση του πατέρα του θυμήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλοντας να εξηγήσει πως δεν πρόκειται να τα παρατήσει παρά τις τέσσερις ήττες των Μπακς στα πρώτα τους παιχνίδια στην εφετινή σεζόν του ΝΒΑ.



«Νομίζω ότι το να χάνεις είναι εκνευριστικό. Αν όμως κάνεις το σωστό πράγμα… ήρθαμε χθες στο Μέμφις, ήρθαμε ως ομάδα, είδαμε video, όχι μόνο οι 9 παίκτες που έπαιξαν, αλλά όλοι, συζητήσαμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Κάνουμε το σωστό πράγμα, μιλήσαμε για την επίθεση και την άμυνά μας», ανέφερε αρχικά ο άσος των Μπακς και συνέχισε:



«Βλέπω στα μάτια όλων ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν το σωστό. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις και αυτό είναι ένα σημείο της σεζόν που ισχύει αυτό. Το να χάνεις 3-4-5-6 ματς στην σειρά… το να χάνεις ένα είναι εκνευριστικό. Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει "γιατί να κλαις, αν δεν πρόκειται να τα παρατήσεις". Δεν θα τα παρατήσω λοιπόν, θα βρεθώ με την ομάδα μου, θα παίξουμε με το Κλίβελαντ και δεν θα κλάψω ή θα νιώσω άσχημα με τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω άλλο ματς σε δύο μέρες», κατέληξε.

