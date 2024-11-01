Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδος για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα

Να επεκτείνει το καλό του διάστημα σε μία πολύ απαιτητική έδρα θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα στη «Χάλα Πιονίρ» για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:00, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να εκμεταλλευτεί τη δική του φόρμα αλλά και το ντεφορμάρισμα του αντιπάλου.



Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετικό «φεγγάρι». Μετά τις δύο ήττες από Παρί και Ρεάλ, ακολούθησαν τέσσερις σερί νίκες κόντρα σε ΑΕΚ Betsson, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακό και Βιλερμπάν. Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 4-2 και δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά τον καλό του εαυτό, θέλοντας να χτίσει πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα με ένα «διπλό» σε μία πολύ δύσκολη έδρα.

Το θετικό νέο για το «τριφύλλι» είναι πως ο Ερυθρός Αστέρας δεν βρίσκεται στα καλύτερά του. Μετά από ένα εκπληκτικό ξεκίνημα με 3Χ3, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες απόστο Βελιγράδι,στη Μαδρίτη καιστη Λιθουανία. Ειδικά το τελευταίο αποτέλεσμα, με buzzer beater του Μπράιαντ Ντάνστον, ήταν ισχυρό πλήγμα για την ψυχολογία των «ερυθρόλευκων».Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει κάτι, καθώς η «Χάλα Πιονίρ» είναι μία εξαιρετικά θορυβώδης έδρα και μπορεί να «μεταμορφώσει» τον. Θα χρειαστεί μεγάλη ψυχραιμία από τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, παρόμοια με αυτή που έδειξαν σε Πόλη και ΣΕΦ, ώστε να καταφέρουν να πάρουν αυτό το πολύτιμο «διπλό» που θα τους φέρει ακόμη ψηλότερα στη βαθμολογία.Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα, για τον Παναθηναϊκό δεν ταξίδεψε στο Βελιγράδι ο, που έχει χάσει τα τελευταία τρία παιχνίδια της ομάδας λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τον Ερυθρό Αστέρα, εκτός θα μείνει σίγουρα ομε πρόβλημα στο δεξί γόνατο, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του, που έχει τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο και απουσίασε κόντρα στη Ζάλγκιρις πριν δύο ημέρες.Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος μετακόμισης των «ερυθρόλευκων» από την επιβλητική «Beogradska Arena» στη «Hala Pionir» είναι ένα τουρνουά τένις που θα διεξάγεται εκείνες τις ημέρες (από 1 έως 9 Νοεμβρίου) στο γήπεδο που χρησιμοποιεί υπό κανονικές συνθήκες ο, γεγονός που αναγκάζει την ομάδα τουνα αλλάξει έδρα.Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι

