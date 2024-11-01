Παναθηναϊκός: Ο Τζέριαν Γκραντ ντύθηκε… Blade για το Halloween – Δείτε φωτογραφίες

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού Τζέριαν Γκραντ ντύθηκε… Blade για το Halloween, και ο original Blade Γουέσλεϊ Σνάιπς, αλλά και ο επίδοξος Blade Μαχερσάλα Αλί, μάλλον θα πρέπει να ζηλεύουν...



Με ύψος 1,93 άλλωστε, ο κορυφαίος γκαρντ του «τριφυλλιού» έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη μεταμφίεση του «κυνηγού βαμπίρ» που είναι και ο ίδιος βρικόλακας, και φαίνεται να διασκεδάζει με τη στολή, αναρτώντας τις φωτογραφίες στις ιστορίες τους στο Instagram.

Ο Γκραντ ανήρτησε και φωτογραφίες των παιδιών του ως κινηματογραφικοί ήρωες (Dennis the Menace ο ένας).

