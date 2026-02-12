Nations League: Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία κληρώθηκε η Εθνική μας ομάδα

Στην πρώτη κατηγορία του Nations League βρίσκεται, πλέον, η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την πρόκριση στα μπαράζ με τη Σκωτία σε διπλούς αγώνες.

Το έργο της ήταν δεδομένο πως θα είναι πολύ δύσκολο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον β' όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στις επίσημες υποχρεώσεις της τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ξεκινώντας μια νέα προσπάθεια που έχει ως απώτερο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2028.

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι του Nations League 2026/27:

League A:

1ος όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Bέλγιο, Τουρκία

2ος όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα

3ος όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία,Τσεχία

4ος όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία

League B:

1ος όμιλος: Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Β. Μακεδονία

2ος όμιλος: Ουγγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, Β. Ιρλανδία

3ος όμιλος: Ισραήλ, Αυστρία, Ιρλανδία, Κόσοβο

4ος όμιλος: Πολωνία, Βοσνία, Ρουμανία, Σουηδία

League C:

1ος όμιλος: Αλβανία, Φινλανδία, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο

2ος όμιλος: Μαυροβούνιο, Κύπρος, Αρμενία, Λετονία ή Γιβραλτάρ

3ος όμιλος: Καζακστάν και μαζί του η Σλοβακία και τα Νησιά Φερόε, Μολδαβία

4ος όμιλος: Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία Λουξεμβούργο ή Μάλτα

League D:

1ος όμιλος: Γιβραλτάρ ή ΛετονίαΜάλτα ή Λουξεμβούργο, Ανδόρρα

2ος όμιλος: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.