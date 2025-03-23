Εθνική Ελλάδας: Τι σημαίνει η άνοδος στην πρώτη κατηγορία του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας και πάλι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά το επικό 3-0 στην Σκωτία! Μπορεί να μην επέστρεψε -ακόμη- στην τελική φάση κάποιου Euro ή Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο η παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και στην πρώτη κατηγορία του Nations League αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό παράσημο.



Τι σημαίνει όμως για τη «γαλανόλευκη» στην... πράξη η άνοδος στη League A; Από τη δεύτερη ευκαιρία που πιθανότατα θα έχει για το Euro του 2028 μέχρι την κατακόρυφη άνοδο στα έσοδα της ομοσπονδίας.



Ας τα πάρουμε ωστόσο με τη σειρά. Η Εθνική θα συμμετάσχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, κάτι που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία και Κροατία είναι πιθανές αντίπαλοι, γεγονός που από μόνο του θα φέρνει την Εθνική μας συνεχώς στο προσκήνιο, η οποία παράλληλα θα... μετράει και τις δυνάμεις της.



Εκτός αυτού, το πρεστίζ των αντιπάλων αναμένεται να αποτελέσει και πηγή εσόδων για την ΕΠΟ, καθώς αφενός τα ματς μπορεί να γίνονται στο ΟΑΚΑ για να καλυφθούν οι απαιτήσεις και η ζήτηση για εισιτήρια, ενώ θα αυξηθούν και τα έσοδα από τις χορηγίες. Και μόνο η παρουσία βέβαια της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία προσφέρει στην ομοσπονδία 1.500.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που καταλάβει την πρώτη θέση θα λάβει μπόνους 750.000 ευρώ!



Φυσικά η πρώτη θέση δεν θα έχει μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά θα συνιστά πιθανότατα και μια δεύτερη ευκαιρία για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου στα τελικά του Euro του 2028. Αν διατηρηθεί το ισχύον μοτίβο, οι δύο πρώτες κάθε ομίλου της League A (4 όμιλοι των 4ων ομάδων) θα περάσουν στα προημιτελικά. Ωστόσο, η φύση του επόμενου Euro είναι λίγο περίπλοκη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τα εισιτήρια που θα δοθούν από το Nations League.



Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2028 θα γίνει σε 4 χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Ουαλία. Δεν μπορούν, όμως, όλες να περάσουν απευθείας στο Euro, καθώς η UEFA δίνει απευθείας εισιτήρια μόνο σε 2 διοργανωτές. Ένα σχέδιο που εξετάζεται από τη διοργανώτρια αρχή είναι να συμμετάσχουν και οι τέσσερις ομάδες στα προκριματικά, με τα δύο απευθείας εισιτήρια να μένουν διαθέσιμα σε περίπτωση που κάποιες από αυτές αποτύχουν να προκριθούν στο Euro μέσω της προκριματικής διαδικασίας. Επομένως, το τι μέλλει γενέσθαι αναμένεται να αποσαφηνιστεί εν καιρώ.

Το επόμενο Nations League θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026, με τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase να λαμβάνουν χώρα από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου. Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ τα προημιτελικά και τα playoffs της διοργάνωσης θα λάβουν χώρα τον Μάρτιο του 2027. Οι ομάδες που θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων της League A θα προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα οποία θα ακολουθηθούν από τους ημιτελικούς, τον μικρό τελικό και τον τελικό που θα καθορίσει τον νικητή του τίτλου.



Το μόνο αρνητικό στην όλη υπόθεση μπορεί να είναι το FIFA Ranking. Ακόμα και αν η Ελλάδα κερδίσει την Ισπανία ή τη Γερμανία, οι πόντοι που θα λάβει θα είναι οι ίδιοι που έπαιρνε με τις νίκες κόντρα σε Βόρεια Ιρλανδία και Φινλανδία. Επομένως, ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον συντελεστή της Ελλάδας, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να έχει πιο δύσκολες κληρώσεις στα προκριματικά του μέλλοντος. Ωστόσο, με εμφανίσεις όπως αυτή κόντρα στην Σκωτία, την οποία θα βρει απέναντι και στην προκριματική φάση του Μουντιάλ του 2026, δεν έχει να φοβάται τίποτα!



Οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας του επόμενου Nations League:



Κροατία

Τσεχία

Δανία

Αγγλία

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Ολλανδία

Νορβηγία

Πορτογαλία

Ισπανία

Ουαλία

Ελλάδα

Τουρκία

Σερβία

Βέλγιο-Ουκρανία (21:45), πρώτο ματς 1-3

