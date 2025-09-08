Λογαριασμός
Εθνική Ελλάδας: «Γαλανόλευκη» πρόκριση με «πράσινα»… διαμάντια

Ηγέτης Σλούκας, καθοριστικός ο Σαμοντουρόφ και τρομερός Καλαϊτζάκης στην πρόκριση της Εθνικής

Παναθηναικος

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με φόρα από τη νίκη επί της Ισπανίας κατάφερε να περάσει και το εμπόδιο του Ισραήλ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αντίπαλο, ήταν κυριολεκτικά ασταμάτητος και πρωταγωνίστησε για ακόμα μια φορά. Εξαιρετική εμφάνιση έκαναν όμως και οι «πράσινοι» διεθνείς με τον Σλούκα να είναι ηγετικός, ενώ ο Σαμοντούροφ ήταν αυτός που έδωσε νέο αέρα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και υπαρχηγός της Εθνικής ομάδας ήταν ο κινητήριος μοχλός της γαλανόλευκης επίθεσης, ενώ έβγαλε εξαιρετικές άμυνες. Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας είχε 11 πόντους, μοίρασε 2 ασίστ και μάζεψε ακόμα 4 ριμπάουντ.

