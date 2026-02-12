Χέιζ Ντέιβις τελευταία μεταγραφή; Σκέψεις και για πεντάρι, ποιος ακούγεται

Ο «επτάστερος» των τίτλων μπαίνει στην πορεία για να γίνει… οκτάστερος, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει τα πάντα για να δει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Στη μεγάλη «κούρσα» για την απόκτηση του σπουδαίου Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά, αφήνοντας πίσω του τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Paopantou, ο Ντέιβις δεν θα είναι η μόνη προσθήκη. Αφού ο στόχος των “πράσινων” είναι η κατάκτηση του νταμπλ και η παρουσία στο Final 4 της Αθήνας.

