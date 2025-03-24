Η νεανική Εθνική ισοπέδωσε με 3-0 τη Σκωτία στη Γλασκώβη, ανέτρεψε το 0-1 του «Γ. Καραϊσκάκης» και ανέβηκε στη League A του Nations League, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει ομάδες από το «πάνω ράφι» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το επόμενο Nations League θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026, με τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase να λαμβάνουν χώρα από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου. Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ τα προημιτελικά και τα playoffs της διοργάνωσης θα λάβουν χώρα τον Μάρτιο του 2027.

Οι ομάδες που θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων της League A θα προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα οποία θα ακολουθηθούν από τους ημιτελικούς, τον μικρό τελικό και τον τελικό που θα καθορίσει τον νικητή του τίτλου.

Οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας του επόμενου Nations League:

Κροατία

Τσεχία

Δανία

Αγγλία

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Ολλανδία

Νορβηγία

Πορτογαλία

Ισπανία

Ουαλία

Ελλάδα

Τουρκία

Σερβία

Βέλγιο

