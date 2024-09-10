Λογαριασμός
Nation League: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nation League

Nation League

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Κροατία - Πολωνία       1-0 

Πορτογαλία - Σκωτία     2-1

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)

Πορτογαλία      6

Κροατία         3

Πολωνία         3           

Σκωτία          0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Γαλλία - Βέλγιο         2-0

Ισραήλ - Ιταλία         1-2

Η βαθμολογία (2 αγ.)

Ιταλία      6

Γαλλία      3

Βέλγιο      3  

Ισραήλ      0

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Ουγγαρία - Βοσνία      10/9 

Ολλανδία - Γερμανία    10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)            

Γερμανία            3

Ολλανδία            3

Βοσνία/Ερζεγοβίνη   0

Ουγγαρία            0

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Δανία - Σερβία          2-0

Ελβετία - Ισπανία       1-4 

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)       

Δανία        6

Ισπανία      4

Σερβία       1

Ελβετία      0

LEAGUE B

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Αλβανία - Γεωργία      10/9

Τσεχία - Ουκρανία      10/9

H βαθμολογία (1 αγ.)           

Γεωργία  3  

Αλβανία  3   

Τσεχία   0   

Ουκρανία 0 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Αγγλία - Φινλανδία    10/9

Ιρλανδία - Ελλάδα     10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)        

ΕΛΛΑΔΑ     3     

Αγγλία     3  

Ιρλανδία   0  

Φινλανδία  0    

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Νορβηγία - Αυστρία     2-1

Σλοβενία - Καζακστάν   3-0

Η βαθμολογία (2 αγ.) 

Σλοβενία  4             

Νορβηγία  4   

Αυστρία   1   

Καζακστάν 1    

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

2η αγωνιστική 

Μαυροβούνιο - Ουαλία   1-2

Τουρκία - Ισλανδία     3-1

Η βαθμολογία (2 αγ.)

Τουρκία       4

Ουαλία        4

Ισλανδία      3             

Μαυροβούνιο   0    

LEAGUE C

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Σλοβακία-Αζερμπαϊτζάν  2-0 

Σουηδία-Εσθονία        3-0 

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)

Σουηδία       6  

Σλοβακία      6             

Αζερμπαϊτζάν  0

Εσθονία       0 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Κύπρος - Κόσοβο        0-4

Ρουμανία - Λιθουανία   3-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Ρουμανία    6 

Κόσοβο      3           

Κύπρος      3

Λιθουανία   0

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Λουξεμβούργο - Λευκορωσία 0-1 

Βουλγαρία - Β. Ιρλανδία   1-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Λευκορωσία        4

Βουλγαρία         4 

Βόρεια Ιρλανδία   3

Λουξεμβούργο      0   

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Λετονία - Νησιά Φαρόε    1-0

Β. Μακεδονία - Αρμενία  10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)

Αρμενία       3               

Λετονία       3 -2αγ.     

Νησιά Φερόε   1 -2αγ.     

Β. Μακεδονία  1       

LEAGUE D

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Γιβραλτάρ - Λιχτενστάιν   2-2  

Η βαθμολογία (σε 1 αγ.)

Σαν Μαρίνο     3

Γιβραλτάρ      1              

Λιχτενστάιν    1 -2αγ.

B΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Ανδόρα - Μάλτα     10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)

Μολδαβία  3

Μάλτα     0     

Ανδόρα    0 -0αγ.

