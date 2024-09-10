Nation League: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE A
========
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Κροατία - Πολωνία 1-0
Πορτογαλία - Σκωτία 2-1
Η βαθμολογία (σε 2αγ.)
Πορτογαλία 6
Κροατία 3
Πολωνία 3
Σκωτία 0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Γαλλία - Βέλγιο 2-0
Ισραήλ - Ιταλία 1-2
Η βαθμολογία (2 αγ.)
Ιταλία 6
Γαλλία 3
Βέλγιο 3
Ισραήλ 0
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Ουγγαρία - Βοσνία 10/9
Ολλανδία - Γερμανία 10/9
Η βαθμολογία (1 αγ.)
Γερμανία 3
Ολλανδία 3
Βοσνία/Ερζεγοβίνη 0
Ουγγαρία 0
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Δανία - Σερβία 2-0
Ελβετία - Ισπανία 1-4
Η βαθμολογία (σε 2αγ.)
Δανία 6
Ισπανία 4
Σερβία 1
Ελβετία 0
LEAGUE B
========
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Αλβανία - Γεωργία 10/9
Τσεχία - Ουκρανία 10/9
H βαθμολογία (1 αγ.)
Γεωργία 3
Αλβανία 3
Τσεχία 0
Ουκρανία 0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Αγγλία - Φινλανδία 10/9
Ιρλανδία - Ελλάδα 10/9
Η βαθμολογία (1 αγ.)
ΕΛΛΑΔΑ 3
Αγγλία 3
Ιρλανδία 0
Φινλανδία 0
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Νορβηγία - Αυστρία 2-1
Σλοβενία - Καζακστάν 3-0
Η βαθμολογία (2 αγ.)
Σλοβενία 4
Νορβηγία 4
Αυστρία 1
Καζακστάν 1
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
2η αγωνιστική
Μαυροβούνιο - Ουαλία 1-2
Τουρκία - Ισλανδία 3-1
Η βαθμολογία (2 αγ.)
Τουρκία 4
Ουαλία 4
Ισλανδία 3
Μαυροβούνιο 0
LEAGUE C
========
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Σλοβακία-Αζερμπαϊτζάν 2-0
Σουηδία-Εσθονία 3-0
Η βαθμολογία (σε 2αγ.)
Σουηδία 6
Σλοβακία 6
Αζερμπαϊτζάν 0
Εσθονία 0
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Κύπρος - Κόσοβο 0-4
Ρουμανία - Λιθουανία 3-1
Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)
Ρουμανία 6
Κόσοβο 3
Κύπρος 3
Λιθουανία 0
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Λουξεμβούργο - Λευκορωσία 0-1
Βουλγαρία - Β. Ιρλανδία 1-0
Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)
Λευκορωσία 4
Βουλγαρία 4
Βόρεια Ιρλανδία 3
Λουξεμβούργο 0
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Λετονία - Νησιά Φαρόε 1-0
Β. Μακεδονία - Αρμενία 10/9
Η βαθμολογία (1 αγ.)
Αρμενία 3
Λετονία 3 -2αγ.
Νησιά Φερόε 1 -2αγ.
Β. Μακεδονία 1
LEAGUE D
========
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Γιβραλτάρ - Λιχτενστάιν 2-2
Η βαθμολογία (σε 1 αγ.)
Σαν Μαρίνο 3
Γιβραλτάρ 1
Λιχτενστάιν 1 -2αγ.
B΄ ΟΜΙΛΟΣ
---------
Ανδόρα - Μάλτα 10/9
Η βαθμολογία (1 αγ.)
Μολδαβία 3
Μάλτα 0
Ανδόρα 0 -0αγ.
