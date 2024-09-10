Nation League: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στο Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Κροατία - Πολωνία 1-0

Πορτογαλία - Σκωτία 2-1

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)

Πορτογαλία 6

Κροατία 3

Πολωνία 3

Σκωτία 0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Γαλλία - Βέλγιο 2-0

Ισραήλ - Ιταλία 1-2

Η βαθμολογία (2 αγ.)

Ιταλία 6

Γαλλία 3

Βέλγιο 3

Ισραήλ 0

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Ουγγαρία - Βοσνία 10/9

Ολλανδία - Γερμανία 10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)

Γερμανία 3

Ολλανδία 3

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 0

Ουγγαρία 0

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Δανία - Σερβία 2-0

Ελβετία - Ισπανία 1-4

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)

Δανία 6

Ισπανία 4

Σερβία 1

Ελβετία 0

LEAGUE B

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Αλβανία - Γεωργία 10/9

Τσεχία - Ουκρανία 10/9

H βαθμολογία (1 αγ.)

Γεωργία 3

Αλβανία 3

Τσεχία 0

Ουκρανία 0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Αγγλία - Φινλανδία 10/9

Ιρλανδία - Ελλάδα 10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)

ΕΛΛΑΔΑ 3

Αγγλία 3

Ιρλανδία 0

Φινλανδία 0

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Νορβηγία - Αυστρία 2-1

Σλοβενία - Καζακστάν 3-0

Η βαθμολογία (2 αγ.)

Σλοβενία 4

Νορβηγία 4

Αυστρία 1

Καζακστάν 1

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

2η αγωνιστική

Μαυροβούνιο - Ουαλία 1-2

Τουρκία - Ισλανδία 3-1

Η βαθμολογία (2 αγ.)

Τουρκία 4

Ουαλία 4

Ισλανδία 3

Μαυροβούνιο 0

LEAGUE C

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Σλοβακία-Αζερμπαϊτζάν 2-0

Σουηδία-Εσθονία 3-0

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)

Σουηδία 6

Σλοβακία 6

Αζερμπαϊτζάν 0

Εσθονία 0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Κύπρος - Κόσοβο 0-4

Ρουμανία - Λιθουανία 3-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Ρουμανία 6

Κόσοβο 3

Κύπρος 3

Λιθουανία 0

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Λουξεμβούργο - Λευκορωσία 0-1

Βουλγαρία - Β. Ιρλανδία 1-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Λευκορωσία 4

Βουλγαρία 4

Βόρεια Ιρλανδία 3

Λουξεμβούργο 0

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Λετονία - Νησιά Φαρόε 1-0

Β. Μακεδονία - Αρμενία 10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)

Αρμενία 3

Λετονία 3 -2αγ.

Νησιά Φερόε 1 -2αγ.

Β. Μακεδονία 1

LEAGUE D

========

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Γιβραλτάρ - Λιχτενστάιν 2-2

Η βαθμολογία (σε 1 αγ.)

Σαν Μαρίνο 3

Γιβραλτάρ 1

Λιχτενστάιν 1 -2αγ.

B΄ ΟΜΙΛΟΣ

---------

Ανδόρα - Μάλτα 10/9

Η βαθμολογία (1 αγ.)

Μολδαβία 3

Μάλτα 0

Ανδόρα 0 -0αγ.

