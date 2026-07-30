Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχείς μάχες απέναντι σε εστίες που εξακολουθούν να καίνε, σε αναζωπυρώσεις και με εχθρούς τους ισχυρούς ανέμους τις υψηλές θερμοκρασίες και την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση.

🚨🇪🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: Almost all of the wildfires in Europe have started about same time

this is arson, Spain and France 🇫🇷 have arrested over 160 arsonists.



We now have major wildfires burning

in Greece 🇬🇷 and 🇹🇷Turkey.🔥 pic.twitter.com/UKjrpZFQy6 July 30, 2026



Από χθες μέχρι σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου, η κατάσταση παρουσιάζει ορισμένα σημάδια σταθεροποίησης σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος νέων μεγάλων αναζωπυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη νοτιοδυτική Ευρώπη.



Γαλλία: Η μάχη για να προστατευθεί το Μπορντό και η χερσόνησος του Καπ Φερέ



Η μεγαλύτερη ανησυχία των γαλλικών αρχών παραμένει το μέτωπο που εκτείνεται μεταξύ της περιοχής Σομός (Saumos), του δάσους των Λαντ (Forêt des Landes) και της χερσονήσου του Καπ Φερέ (Cap Ferret), βορειοδυτικά του Μπορντό.

🇨🇵🔸A fire in the town of Le Porge (France) sparked a major scandal.

180 homes were destroyed, and 3400 residents lost their property.

It emerged that all firefighting resources and official efforts had been concentrated on saving Cap Ferret, home to a complex of luxury villas. pic.twitter.com/exFSFFxXS3 — Argonaut (@FapeFop90614) July 30, 2026



Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις της Νομαρχίας Ζιρόνδης (Préfecture de la Gironde), η πυρκαγιά έχει πάψει να επεκτείνεται με την ταχύτητα των προηγούμενων ημερών, όμως δεν θεωρείται ακόμη ελεγχόμενη, καθώς δεκάδες εστίες συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό της καμένης ζώνης.

FRANCE WILD FIRES



🇫🇷 Wildfires in the hardest hit regions of Spain and France stabilized, as temperatures were expected to rise beyond 100 degrees Fahrenheit in both countries.



The EU warns there is a risk of the fires spreading further east to #Greece and Italy. #France… pic.twitter.com/ILxC9TAY9J — Sid (@Trending_Sid) July 29, 2026



Περισσότεροι από 2.200 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από ευρωπαϊκές αποστολές, επιχειρούν ημέρα και νύχτα με τη συνδρομή περίπου 20 εναέριων μέσων.

Το μεγαλύτερο βάρος έχει πλέον μεταφερθεί στην κατάσβεση των υπόγειων εστιών που καίνε στις ρίζες των πεύκων και στην τύρφη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων ακόμη και αρκετές ημέρες μετά τη διέλευση του κυρίως μετώπου.

🇫🇷🚒 Des pins brûlés à perte de vue: le mégafeu en Gironde, qui a consumé 42.000 hectares et est toujours actif, laisse un paysage de désolation ⤵️ pic.twitter.com/uHFdQQmV1t — Agence France-Presse (@afpfr) July 30, 2026



Γαλλικά μέσα, μεταδίδουν ότι οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες δεκάδων χιλιομέτρων γύρω από κατοικημένες περιοχές, ενώ βαριά μηχανήματα ανοίγουν συνεχώς νέους δασικούς δρόμους ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν σημεία όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πρόσβαση.



Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και σταδιακές επιστροφές

Η πυρκαγιά προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία.

Οι γαλλικές αρχές έχουν διατάξει την εκκένωση περίπου 220.000 κατοίκων και παραθεριστών, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πληθυσμού που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Τις τελευταίες ώρες ορισμένοι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, όμως χιλιάδες εξακολουθούν να μην έχουν λάβει άδεια επιστροφής, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή της έντασης των ανέμων μπορεί να προκαλέσει νέα επέκταση της φωτιάς.



Παράλληλα παραμένουν κλειστοί αρκετοί δρόμοι, ενώ συνεχίζονται οι περιορισμοί στην κυκλοφορία γύρω από το Μπορντό, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Η φωτιά απειλεί το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Ευρώπης



Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται μέσα στο δάσος των Λαντ, το μεγαλύτερο τεχνητό πευκοδάσος της Ευρώπης, το οποίο καλύπτει περίπου ένα εκατομμύριο εκτάρια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια ξηρασία έχει μετατρέψει μεγάλο μέρος του δάσους σε εξαιρετικά εύφλεκτη μάζα, ενώ η μονοκαλλιέργεια θαλάσσιας πεύκης ευνοεί την εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.



Η πυρκαγιά έχει ήδη προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη δασική οικονομία της περιοχής αλλά και στους αμπελώνες του Μπορντό, καθώς οι πυκνοί καπνοί επηρεάζουν την παραγωγή σταφυλιών και την ποιότητα του αέρα.



Οι επιστήμονες ανησυχούν για τα «πυρονέφη»



Οι γαλλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι πάνω από το μέτωπο σχηματίστηκαν πυροσωρειτομελανίες (pyrocumulonimbus), ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια η πυρκαγιά δημιουργεί καταιγίδες.

Τα σύννεφα αυτά παράγουν ισχυρά καθοδικά ρεύματα αέρα, κεραυνούς και νέες εστίες φωτιάς αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό μέτωπο, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.



Ισπανία: Βελτίωση σε Μαδρίτη και Άβιλα, αλλά η Καστεγιόν παραμένει η μεγάλη ανησυχία

Στην Ισπανία οι πυροσβεστικές υπηρεσίες κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τις φωτιές στις περιοχές Άβιλα και δυτικά της Μαδρίτης, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Το μεγάλο μέτωπο στη Σιέρα Οέστε της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα εμφανίζει πλέον σταθεροποίηση, επιτρέποντας σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους έπειτα από αρκετές ημέρες εκκενώσεων.

🔥☁️ Imagem de satélite mostra "nuvem de fogo" sobre incêndio na Espanha



🤳 2026 Planet Labs PBC/Reuters pic.twitter.com/Ml9aHl6dEt — Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2026

Ωστόσο, οι Αρχές διατηρούν ισχυρές δυνάμεις στις περιοχές, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.



Η Καστεγιόν εξακολουθεί να καίγεται



Στην επαρχία Καστεγιόν, στην περιφέρεια της Βαλένθια στα ανατολικά της χώρας, η φωτιά η οποία συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα, έχει καταστρέψει περίπου 10.000 εκτάρια, ενώ περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι.

Οι ισπανικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας χαρακτηρίζουν την πυρκαγιά «ιδιαίτερα απρόβλεπτη», καθώς η μορφολογία του εδάφους και οι συνεχείς αλλαγές των ανέμων δυσκολεύουν την οριοθέτησή της.

EU tells Spain to let the forest fires burn.



Spain’s fleet of 10 Russian Ka-32 firefighting choppers would possibly extinguish the fire.



They have a high water capacity (several tonnes), maneuverability, and great performance in heat/difficult terrain.



“EU sanctions cannot… — Alternative News (@AlternatNews) July 29, 2026



Παράλληλα, νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην επαρχία Θαμόρα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε νέες προληπτικές εκκενώσεις οικισμών, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών.



Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι σε αρκετές κοινότητες η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση αποκαθίστανται σταδιακά, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν αντικρίζοντας καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες γεωργικές εγκαταστάσεις και χιλιάδες στρέμματα ελαιώνων και αμυγδαλεώνων που έχουν μετατραπεί σε στάχτη.



Νέα μέτωπα σε Θαμόρα, Καστίλλη και Λεόν



Νέες πυρκαγιές και αναζωπυρώσεις καταγράφονται στη Θαμόρα και σε άλλες περιοχές της Καστίλλης και Λεόν, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε νέες προληπτικές εκκενώσεις οικισμών, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών. Παράλληλα ενισχύθηκαν οι περιπολίες σε δασικές εκτάσεις.

Καθοριστικές οι επόμενες ώρες



Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι, παρά τη βελτίωση σε αρκετές περιοχές, η κρίση δεν έχει λήξει.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «καθοριστικές» τις επόμενες ώρες, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι η χώρα εισέρχεται σε «τρεις εξαιρετικά δύσκολες ημέρες», λόγω του τέταρτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, ενώ η υγρασία θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών.

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας



Οι υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, εκτιμώντας ότι οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της φετινής αντιπυρικής περιόδου στη δυτική Ευρώπη.



Η προσοχή στρέφεται πλέον όχι μόνο στην πλήρη κατάσβεση των υφιστάμενων μετώπων, αλλά κυρίως στην αποτροπή νέων μεγάλων πυρκαγιών, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά δυσμενείς και τις επόμενες ημέρες.

Η έκταση της καταστροφής οδήγησε στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Αεροσκάφη Canadair, ελικόπτερα και εκατοντάδες πυροσβέστες από διάφορα κράτη-μέλη έχουν αποσταλεί τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αμοιβαίας συνδρομής που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ για πυρκαγιές στην Ευρώπη, με περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους στις δύο χώρες.

Τεράστιες οικολογικές και οικονομικές απώλειες

Οι πυρκαγιές προκαλούν ήδη σοβαρές συνέπειες στην οικονομία και στο φυσικό περιβάλλον.

Στη Γαλλία έχουν πληγεί εκτεταμένες εκτάσεις της αμπελουργικής ζώνης του Μπορντό, ενώ στην Ισπανία μεγάλες δασικές περιοχές, αγροτικές καλλιέργειες και τουριστικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Παράλληλα, εικόνες από καμένες δασικές εκτάσεις με νεκρά άγρια ζώα αναδεικνύουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν προκαλέσει σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα σε πολλές περιοχές της νοτιοδυτικής Ευρώπης.

The videos from the forest fires in Spain are devastating.



And once again, it’s the people saving the people.



Without all the stupid green policies, all these probably provoked fires would be easier to control.



Our government keeps failing us. pic.twitter.com/saI8ZUFVZm — Ada Lluch (@AdaLluch) July 24, 2026



Οι υψηλές θερμοκρασίες κρατούν σε επιφυλακή τις αρχές



Παρότι αρκετά μεγάλα μέτωπα εμφανίζουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Γαλλία και Ισπανία αποφεύγουν να κάνουν λόγο για οριστική ύφεση της κρίσης.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι κατά τόπους ισχυροί άνεμοι θα διατηρήσουν τις συνθήκες ακραίου κινδύνου τουλάχιστον και τις επόμενες ημέρες, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μεγάλων αναζωπυρώσεων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.



Πηγή: skai.gr

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