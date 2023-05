Νάπολι: Ιταλός ξεγέλασε όλο τον πλανήτη με τα κόκκινα πυροτεχνήματα που αποδείχθηκαν... fake

Fake αποδείχθηκαν οι μαγικές εικόνες στη Νάπολη με τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα που έκαναν… κόκκινο τον ουρανό της πόλης του ιταλικού νότου!

Χιλιάδες φίλοι της Νάπολι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου και όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο, έκαναν τη νύχτα… μέρα, με πυροτεχνήματα σε όλη την πόλη.

Μάλιστα, την μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το βίντεο του Ιταλού πολιτικού και τηλεσχολιαστή από τη Ρώμη, Μάρκο Φεραλιόνι, με τα φαντασμαγορικά κόκκινα πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό της πόλης, δημιουργώντας εικόνες που έμοιαζαν με βροχή «φωτιάς».

Το βίντεο του Ιταλού σχολιαστή έγινε αμέσως viral σε όλο τον πλανήτη, αλλά λίγο αργότερα αποδείχθηκε πως όντως συνέβη, αλλά τρία χρόνια νωρίτερα και σε διαφορετική… χώρα!

Συγκεκριμένα, συνέβη στην Κροατία και το Σπλιτ το καλοκαίρι του 2020, με το μοναδικό show των πυροτεχνημάτων να… οφείλεται στον σύνδεσμο της Χάιντουκ Σπλιτ, Τόρτσιντα Σπλιτ, για τα 70 χρόνια από την ίδρυσή τους!

The best pyro in the history of football! 70 years Torcida Split celebrations back in 2020 were on another level! 🇭🇷🤩 pic.twitter.com/4GHaKOVHdL