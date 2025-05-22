Ο εκ των σπουδαιότερων θρύλων της Euroleague και νυν ισχυρός άνδρας του πρωταθλήματος που έχει αλλάξει εντελώς επίπεδο στο άθλημα, σε επίπεδο συλλόγων στην Ευρώπη, βρέθηκε μαζί με τους Χάινς, Ντε Κολό και Ομπράντοβιτς στο δεύτερο πάνελ της συνέντευξης Τύπου για τα 25 χρόνια της Euroleague.

Χαρακτηριστικά είπε: «Η εμπειρία μου ως παίκτης με δίδαξε τι κάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξεχωριστό: η ένταση σε κάθε παιχνίδι, τα μεγάλα κλαμπ και η κουλτούρα των φιλάθλων. Αυτό που έχουμε χτίσει τα τελευταία 25 χρόνια είναι καταπληκτικό.

Έχω το προνόμιο να βιώνω την λίγκα αυτή ως παίκτης και τώρα ως πρόεδρος και σέβομαι πολύ όλους όσοι έχτισαν την Ευρωλίγκα. Είμαι μια μοναδική διοργάνωση, η δύναμή της δεν είναι ένα πρόσωπο ή μία ομάδα, είναι δημιούργημα όλων μας».

