Ζήσε με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τις «τιτανομαχίες» των αιωνίων στο Final-4 στο Άμπου Ντάμπι

Η πιο κρίσιμη ώρα για τους «αιώνιους» πλησιάζει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τις τιτανομαχίες των ημιτελικών του Final-4 της Euroleague.

Την Παρασκευή (23/05) τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τα δύο μεγάλα παιχνίδια και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας προσαρμόζει το πρόγραμμά της για το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της σεζόν.

Από νωρίς κινούμαστε σε ρυθμό… Άμπου Ντάμπι με συνδέσεις και ανταποκρίσεις από τους απεσταλμένους του σταθμού Χρήστο Ρομπόλη, Νίκο Ζέρβα, Γιώργο Πετρίδη και στις 18:00 μπαίνουμε… μαζί τους στο παρκέ για το τζάμπολ του πρώτου ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και την Φενέρμπαχτσε, σε μια ρεβάνς του περσινού ημιτελικού.

Στις 21:00 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού που στην 4η σερί παρουσία σε Final-4 θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές, σε μια βραδιά που σίγουρα θα έχουν πολλά να πουν!

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός - Μονακό.

Οι πιο μεγάλες μάχες των «αιωνίων», μέχρι τις επόμενες, ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



