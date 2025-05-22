Euroleague: Τζέιμς και Σλούκας αρνήθηκαν ν’ αγγίξουν το τρόπαιο… πριν τον τελικό

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, αλλά κι εκείνος της Μονακό, Μάικ Τζέιμς, έβαλαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και στάθηκαν προσοχή δίπλα στο τρόπαιο για το οποίο θα «ματώσουν» στο Άμπου Ντάμπι.



Όταν οι φωτογράφοι ζήτησαν από τους παίκτες ν’ ακουμπήσουν την κούπα, εκείνοι αρνήθηκαν, αφού θέλουν να το κάνουν αυτό μονάχα αν καταφέρουν να το κατακτήσουν στο παρκέ!

