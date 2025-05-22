Μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μόντριτς

Αλλαγή δεδομένων φαίνεται να προκύπτει στη Ρεάλ Μαδρίτης αναφορικά με την, έως τώρα τουλάχιστον, διαφαινόμενη ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Μόντριτς…



Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του COPE, η διοίκηση των «μερένχες» αποφάσισε εν τέλει να μην λάβει υπόψη την εισήγηση του Τσάμπι Αλόνσο, αφήνοντάς τον Κροάτη μέσο ελεύθερο να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του!

Θυμίζουμε ότι τόσο ο Μόντριτς όσο και ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ ήθελαν να παραμείνει ο πρώτος στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν θα συμβεί.



Με τον 39χρονο κεντρικό μέσο να αποχαιρετάει τους οπαδούς της Ρεάλ την προσεχή Κυριακή (25/05), στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την τελευταία αγωνιστική της La Liga, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

💥 Informa Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE



❌ Modric no ha recibido ninguna oferta de renovación del Real Madrid y podría despedirse del Bernabéu este sábadohttps://t.co/KGSGy9XmIf — COPE (@COPE) May 21, 2025

