Με σφραγίδα Τσιριβέγια και ανατροπή στο Περιστέρι έκανε το 2x2 με Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός

Έκανε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Ατρομήτου με ανατροπή για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και έκανε το 2/2 στη διοργάνωση. Δεύτερη διαδοχική νίκη και για τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος επέλεξε να παρατάξει τους «πράσινους» με τριάδα στα στόπερ, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες και είδε την ομάδα του να αντιδρά σωστά μετά το γκολ του Μπάκου. Ο Πάντοβιτς «ξεμπούκωσε» με όμορφο τελείωμα, ο Μλαντένοβιτς υπέγραψε την ανατροπή, ενώ ο Τσιριβέγια ήταν ξανά ο μαέστρος της μεσαίας γραμμής με δύο ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μπρέγκου.

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε τον Ατρόμητο με 5-4-1. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Κοσέλεφ, με τον Καραμάνη σε ρόλο δεξιού μπακ, τον Παπαδόπουλο αριστερού και τους Μουντέ, Σταυρόπουλο και Τσακμάκη στα στόπερ. Τσιγγάρας με Μίχορλ το δίδυμο στα χαφ, με τον Αϊτόρ Γκαρθία στο δεξί «φτερό», τον Μπάκου στο αριστερό και τον Τσαντίλα στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε το 3-5-2 και τον Λαφόν κάτω από τα γκολπόστ. Η τριάδα των στόπερ αποτελούνταν από τους Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν και Φικάι, με τους Μαντσίνι να καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά και τον Μλαντένοβιτς την αριστερή. Τριάδα στα χαφ με Τσιριβέγια, Μπρέγκου και Ρενάτο Σάντσες, με τον Ταμπόρδα να παίζει λίγο πιο πίσω από τον προωθημένο Τσαντίλα.



Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με διάθεση και αυτό αποτυπωνόταν από τη γρήγορη κυκλοφορία. Η τριάδα στα χαφ λειτουργούσε καλά, με τον Τσιριβέγια σε ρόλο οργανωτή και τους Μπρέγκου-Σάντσες να πατούν περιοχή. Οι «πράσινοι» κρατούσαν την μπάλα και είχαν μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό του Ατρομήτου, ο οποίος είχε παθητικό ρόλο στα πρώτα λεπτά.



Η πρώτη καλή στιγμή δεν άργησε να έρθει, με τον Ρενάτο Σάντσες να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι στο 13' έπειτα από ωραία συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων, με τον Μπρέγκου να στρώνει προς τα έξω στον Σάντσες, το σουτ του οποίου από το ημικύκλιο χτύπησε στο οριζόντιο του Κοσέλεφ και πέρασε άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα το «τριφύλλι» έχασε μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Σάντσες. Αυτή τη φορά έπειτα από ωραία μπαλιά του Τσιριβέγια στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου, ο Πάντοβιτς μπήκε στην περιοχή από αριστερά και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε στον Πορτογάλο μέσο που έκανε κάθετη κίνηση, αλλά εκείνος από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κοσέλεφ. Αν και ο Πάντοβιτς υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης, η απόφαση θα είχε ανατραπεί από τον VAR.



Έκτοτε οι «πράσινοι» έγιναν βιαστικοί με τον Τσιριβέγια να ψάχνει με πολύ μεγάλη συχνότητα με μακρινές μπαλιές είτε τον Πάντοβιτς είτε τους Μλαντένοβιτς και Μαντσίνι. Το πλάνο δεν έβγαινε, με τον Ατρόμητο να αρχίζει να κερδίζει μέτρα προοδευτικά και στατικές φάσεις. Μάλιστα, από ένα κόρνερ κατάφερε και άνοιξε το σκορ, όταν στο 36’ οι παίκτες των γηπεδούχων έπαιξαν… βόλεϊ στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι βρήκε τον ολομόναχο Μπάκου στο δεύτερο και εκείνος άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι, με τους «πράσινους» να μην καταφέρνουν να απειλήσουν ουσιαστικά μέχρι το ημίχρονο.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Ράφα Μπενίτεθ πέρασε τον Σιώπη στη θέση του Σάντσες, ενώ και ο Μουτουσαμί μπήκε στη θέση του Παπαδόπουλο από πλευράς Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50’ Τσιριβέγια τσίμπησε ωραία την μπάλα και έβαλε τετ α τετ τον Πάντοβιτς, ο οποίος γύρισε σωστά το σώμα του και πλάσαρε ψύχραιμα τον Κοσέλεφ για το 1-1.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον Παναθηναϊκό να παίζει είτε κάθετα είτε να ψάχνει με βαθιές μπαλιές τους παίκτες τις κινήσεις των μπακ-χαφ ή του Πάντοβιτς στην πλάτη της άμυνας. Κοινός παρονομαστής ο Τσιριβέγια, ο οποίος «έτρεχε» όλο το παιχνίδι της ομάδας του Μπενίτεθ. Στο 67’ ο Ισπανός μέσος δημιούργησε και το δεύτερο γκολ των «πρασίνων», όταν με μπαλιά βρήκε τον Μλαντένοβιτς, που έκανε καλή πρώτη επαφή και με μια λόμπα νίκησε τον Κοσέλεφ για την ανατροπή.

Στη συνέχεια ο Ατρόμητος ανέλαβε τα ηνία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρεί και με τον Γιουμπιτάνα να έχει αναλάβει ρόλο δημιουργού οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να απειλήσουν. Στο 76' οι Περιστεριώτες έχασαν τη μεγαλύτερη τους ευκαιρία, όταν ο Γιουμπιτάνα βρήκε τον Τσιγγάρα στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαφόν τον νίκησε στο τετ α τετ, όπως έκανε και στο σουτ του Τσαντίλα που πήρε το ριμπάουντ και εκτέλεσε. Η ομάδα του Βόκολου ενέτεινε την πίεση του, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στο Κύπελλο, αλλά και επί εποχής Ράφα Μπενίτεθ.

MVP: O Πέδρο Τσιριβέγια ήταν ο... εγκέφαλος του Παναθηναϊκού για ακόμα ένα ματς, έκανε δύο ασίστ και δεν σταμάτησε να κατευθύνει τους συμπαίκτες του.



Η «σφυρίχτρα»: Καλή διαιτησία από τον Τσακαλίδη, ο οποίος αποφάσισε σωστά στις κρίσιμες φάσεις και δεν χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR.



Οι ενδεκάδες:



Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Καραμάνης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (46' Μουτουσαμί), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αϊτόρ Γκαρθία (62' Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τσαντίλας.



Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (86' Ζέκα), Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες (46' Σιώπης), Μπρέγκου (81' Νίκας), Ταμπόρδα (64' Τετέ), Πάντοβιτς (81' Γερεμέγεφ).

