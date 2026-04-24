Μπενφίκα: Ποινή 6 αγωνιστικών στον Πρεστιάνι για ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Χαμός επικρατούσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πριν από μερικούς μήνες με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα. Από εκείνο το περιστατικό ο Αργεντινός δέχθηκε από την UEFA καμπάνα έξι αγωνιστικών.

Οι «αετοί της Λισαβόνας» φιλοξενούσαν τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Πανικός προκλήθηκε όταν ο Βινίσιους έκανε έντονα παράπονα στον διαιτητή ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον Πρεστιάνι.

Τελικά μετά από αρκετούς μήνες η UEFA πήρε την απόφαση να τον τιμωρήσει με ποινή αποκλεισμού έξι αναμετρήσεων. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ο Αργεντινός έκανε ρατσιστική επίθεση, ωστόσο η τιμωρία τους είναι τελικά για ομοφοβικά σχόλια.

