Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΟΚ: Έφυγε από τη ζωή ο 7χρονος Γιωργάκης

Νικημένος από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή, παρά την τεράστια και γενναία μάχη του - Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν συγκεντρώσει χρήματα για να τον στηρίξουν

Νικημένος από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή ο 7χρονος Γιώργάκης, παρά την τεράστια και γενναία μάχη του.

Ο Σ.Φ ΠΑΟΚ της Έδεσσας εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του μικρού «μαχητή», αναφέροντας: «Με μεγαλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρεταμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο».


Ο Γιωργάκης είχε συγκινήσει με την μάχη του όπως και η οικογένειά του με τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά να συγκεντρώνουν χρήματα για να τον στηρίξουν τον ίδιο αλλά και τους οικείους του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Καρκίνος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark