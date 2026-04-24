ΠΑΟΚ: Έφυγε από τη ζωή ο 7χρονος Γιωργάκης

Νικημένος από τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή ο 7χρονος Γιώργάκης, παρά την τεράστια και γενναία μάχη του.

Ο Σ.Φ ΠΑΟΚ της Έδεσσας εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του μικρού «μαχητή», αναφέροντας: «Με μεγαλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρεταμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο».



Ο Γιωργάκης είχε συγκινήσει με την μάχη του όπως και η οικογένειά του με τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά να συγκεντρώνουν χρήματα για να τον στηρίξουν τον ίδιο αλλά και τους οικείους του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.