Απολογήθηκε στην UEFA ο Πρεστιάνι - Είπε πως έκανε ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Σάλος προκλήθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο Βινίσιους κατήγγειλε εν ώρα αγώνα πως ο Τζανλούκα Πρεστιάνι του έκανε ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια του Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πρωτόκολλο για ρατσιστικές επιθέσεις ενεργοποιήθηκε άμεσα από τον διαιτητή, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να αναφέρει πως ο Αργεντινός χαφ τον αποκάλεσε «μαϊμού». Σε μια επίθεση που δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξακριβωθεί, αφού ο Πρεστιάνι είχε την μπλούζα στο στόμα του και δεν ήταν ευδιάκριτο τι ακριβώς του είπε.

Η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, συλλέγοντας οπτικοακουστικό υλικό και μαρτυρίες, ενώ κάλεσε σε απολογία και τον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στο εξωτερικό, ο Πρεστιάνι απολογήθηκε και αρνήθηκε κάθε κατηγορία περί ρατσιστικής επίθεσης, λέγοντας πως δεν αποκάλεσε ποτέ «μαϊμού» τον αντίπαλό του και ούτε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Παραδέχτηκε πως επιτέθηκε λεκτικά στον Βινίσιους, στον οποίο έκανε ομοφοβική επίθεση, λέγοντάς του μια προσβολή κατά των ομοφυλοφίλων για να τον πικάρει, όπως υποστήριξε.

Πλέον, μένει να φανεί ποια θα είναι η τιμωρία του Αργεντινού που θεωρείται δεδομένη από την UEFA.

