Η UEFA ανακοίνωσε ότι επιβάλλει προσωρινή τιμωρία μίας αγωνιστικής στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, μετά την κατηγορία από τον Βινίσιους Τζούνιορ ότι τον προσέβαλε ρατσιστικά στο πρόσφατο παιχνίδι Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο Πρεστιάνι θα χάσει τον επαναληπτικό αγώνα των πλέι οφ του Champions League. Η Ρεάλ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στη Λισαβόνα την περασμένη Τρίτη με 0-1, με τον Βινίσιους να σημειώνει το νικητήριο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο αγώνας διακόπηκε για σχεδόν 10 λεπτά αφού ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε και πανηγύρισε κοντά στη σημαία του κόρνερ της Μπενφίκα, προκαλώντας την αντίδραση των γηπεδούχων φιλάθλων και παικτών. Μετά από αντιπαράθεση με τον Πρεστιάνι, ο Βινίσιους κατηγόρησε τον Αργεντινό παίκτη ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Ο Πρεστιάνι αρνήθηκε ότι προέβη σε ρατσιστική προσβολή.

Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, ωστόσο δεν ελήφθη κάποιο άλλο μέτρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς δεν υπήρχαν αποδείξεις εις βάρος του Πρεστιάνι, ο οποίος κάλυπτε το στόμα του με τη φανέλα του ενώ μιλούσε στον Βινίσιους. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση της UEFA για τιμωρία, είναι απόδειξη ακόμη και υποψία ρατσιστικής επίθεσης να υπάρχει, τότε θα ενεργοποιείται τιμωρία.

Πηγή: skai.gr

