Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπενφίκα: Η απάντηση στις κατηγορίες του Βινίσιους: «Αποκλείεται να άκουσε κάτι με τόση φασαρία» - Βίντεο

Η ομάδα της Λισαβόνας θέλησε να προστατέψει τον ποδοσφαιριστή της, Τζιανλούκα Πρεστιένι, ο οποίος κατηγορείται για ρατσιστική συμπεριφορά

Βινίσιους

Το παιχνίδι Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης στιγματίστηκε από τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση του 20χρονου Τζιανλούκα Πρεσιένι στον Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή της «Βασίλισσας» να κατηγορεί τον Αργεντινό - με ιταλικές ρίζες - μεσοεπιθετικό ότι τον αποκάλεσε «πίθηκο», βάζοντας, ωστόσο, την μπλούζα μπροστά στα χείλη του, για να μη φανεί.

Ο σύλλογος της Πορτογαλίας, για να προστατέψει τον αθλητή της, ανέβασε ένα βίντεο, όπου καταγράφεται η φασαρία που επικρατούσε εκείνη την ώρα στο γήπεδο και η αδυναμία των συμπαικτών του Βινίσιους να ακούσουν το παραμικρό. Ο Εμπαπέ και ο Καβαμινγκά βρίσκονται κάποια μέτρα παραπέρα, βέβαια. Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενφίκα ρατσιστική επίθεση Ρεάλ Μαδρίτης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark