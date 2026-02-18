Το παιχνίδι Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης στιγματίστηκε από τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση του 20χρονου Τζιανλούκα Πρεσιένι στον Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή της «Βασίλισσας» να κατηγορεί τον Αργεντινό - με ιταλικές ρίζες - μεσοεπιθετικό ότι τον αποκάλεσε «πίθηκο», βάζοντας, ωστόσο, την μπλούζα μπροστά στα χείλη του, για να μη φανεί.

Ο σύλλογος της Πορτογαλίας, για να προστατέψει τον αθλητή της, ανέβασε ένα βίντεο, όπου καταγράφεται η φασαρία που επικρατούσε εκείνη την ώρα στο γήπεδο και η αδυναμία των συμπαικτών του Βινίσιους να ακούσουν το παραμικρό. Ο Εμπαπέ και ο Καβαμινγκά βρίσκονται κάποια μέτρα παραπέρα, βέβαια. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

