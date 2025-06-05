Λίγοι πίστευαν μετά τα θλιβερά γεγονότα της περασμένης Κυριακής (01/06) στο ΣΕΦ, πως οι τελικοί της Stoiximan GBL θα συνεχίζονταν. Οι εκατέρωθεν μηνύσεις, τα αυτόφωρα, οι δηλώσεις επί δηλώσεων και οι ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δημιουργούσαν το συναίσθημα πως οι φετινές αναμετρήσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα λάμβαναν τέλος.

Όλα θα κρίνονταν την Τετάρτη (04/06), όταν και η Κυβέρνηση είχε καλέσει τους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ σε συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση, έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των επόμενων παιχνιδιών.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο με μία νέα νομική εμπλοκή. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σκινδήλιας, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης κατά και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γεγονός, που ενεργοποίησε εκ νέου τη διαδικασία του αυτοφώρου για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η εξέλιξη αυτή καθιστούσε νομικά επισφαλή την παρουσία του στη συνάντηση, καθώς αυτή ακριβώς η διαδικασία, του αυτοφώρου, συνεπάγεται υποχρέωση σύλληψης εφόσον εντοπιστεί.

Παρόλα αυτά, ο Γιαννακόπουλος ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι θα παρουσιαστεί αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς μετά τη μήνυση. Πράγματι, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στις 14:05 και αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση Εισαγγελέα, προκειμένου να μπορέσει να πάει στη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση.

Ο Γιαννακόπουλος περί τις 15:30 έφτασε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και έκανε τις εξής δηλώσεις προτού εισέλθει στον χώρο για τη συνάντηση:

«Επειδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη σωστή βάση… Εδώ και 7 χρόνια κάνω τεράστια προσπάθεια για να φέρω στους Αγγελόπουλος τη σωστή ηθική. Στέλνω καλάθια σε γιορτές και όταν γεννιούνται τα παιδιά τους. Είναι σε όλα ανάποδοι.

Με βρίζουν κάθε φορά που πηγαίνω στο ΣΕΦ. Πήγα στο Άμπου Ντάμπι, δεν προκάλεσα ποτέ, με έβριζαν με τον γιο μου δίπλα.

Αποφάσισα να πάω να δω την ομάδα στο ΣΕΦ, όπως έχω κάθε δικαίωμα και προτού καν βγω έξω άκουγα εμετικά συνθήματα για την κόρη μου. Βγαίνω στο παρκέ, δεν κοίταξα ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, δεν προκάλεσα, πήγα και κάθισα για να παρακολουθήσω την προσπάθεια της ομάδας.

Κάποια στιγμή η Πολιτεία πρέπει να κοιτάξει και το θέμα διαιτησίας, γιατί ξεφύγαμε με όλα αυτά και δεν μιλήσαμε για τα αίσχη.

Στη συνάντηση με τους διαιτητές, τους είπα: ''Το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα, θα το δω με τα πράσινα γυαλιά μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο σας. Υπάρχουν κανονισμοί και οφείλετε να τους τηρήσετε. Όταν βρίζουν φυσικά πρόσωπα πέντε φορές, πρέπει να διακοπεί το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Στο πρώτο εμετικό σύνθημα έσφαλα και έκανα άσεμνη χειρονομία.

Με απέβαλαν οι διαιτητές. Έντεκα συνθήματα υπήρξαν. Το κατέγραψαν δυο φορές. Την τρίτη το απέφυγαν και πήγαν στους Αγγελόπουλους να τους μιλήσουν.

Αναγκάστηκα να μη δω τον αγώνα, αλλά θεωρώ να κάνεις ένα κ*λοδάχτυλο όταν βρίζουν την κόρη σου ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω. Αυτήν τη στιγμή δεν θα έπρεπε να με έχει καλέσει ο υπουργός. Είναι ηθικοί αυτουργοί οι Αγγελόπουλοι και θα έπρεπε να έχει καλέσει μόνο αυτούς.

Βγήκαν και είπαν ότι εγώ γύρισα και έλεγα όλα τα εμετικά για τις κόρες τους και εγώ έλεγα δεν ακούτε ότι μου λένε ότι θα γ****** την κόρη μου; Το διαστρέβλωσαν. Είμαι εδώ για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Είναι απαράδεκτο ότι υπήρξε αναβολή. Είναι αλλοίωση αποτελέσματος.

Ο καλύτερος να κερδίσει εντός γηπέδου. Να τιμωρηθεί όποιος έχει κάνει παράβαση. Πάνω από το καλό το προσωπικό μου και της αξιοπρέπειάς μου, βάζω τον Παναθηναϊκό και είμαι βέβαιος ότι θα πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Ένα τελευταίο. Στο επίσημο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασαν το βίντεο με ήχο να βρίζουν την κόρη μου. Της έκαναν μήνυση, γιατί ήθελε να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά της και μέχρι σήμερα, ένας δεν βρέθηκε να βγει και να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός».

Η συνάντηση του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού διήρκεσε περίπου 80 λεπτά. Ο ίδιος παρουσιάστηκε ευχαριστημένος από το ραντεβού και αισιόδοξος ότι οι τελικοί θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν. «Έγινε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, θεωρώ ότι ο Υπουργός πρότεινε μια πάρα πολύ δίκαια λύση. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ καλή διάθεση. Όλα πήγαν καλά, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί», τόνισε ο Γιαννακόπουλος αποχωρώντας από τη συνάντηση.

Περίπου μισή ώρα μετά την αποχώρηση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, έφτασαν στο Υπουργείο Παιδείας οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος για τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση. Μάλιστα έκαναν σαφές από τις πρώτες τους δηλώσεις πως δεν πρόκειται να υπογράψουν κοινή δήλωση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε:

«Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της κυβέρνησης. ο λόγος που ήρθαμε είναι σεβασμός στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και των υπουργών που είναι εδώ. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ, δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο που γίνεται η συνάντηση. Η συμπεριφορά του κ. Γιαννακόπουλου ήταν απαράδεκτη. Δεν δεχόμαστε την εξομοίωση, δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε πεντακάθαροι, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εξομοίωση με έναν άνθρωπο που έκανε άσεμνες χειρονομίες και απείλησε πως θα βιάσει την ανήλικη κόρη μου. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση στο ίδιο τραπέζι, καμία ανακοίνωση. Δύο επιλογές υπάρχουν, το φως και το σκοτάδι. Θα αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Έχει τιμωρηθεί σχεδόν 100 μήνες συνολικά. Κάνει συνεχώς αναρτήσεις και προάγει την τοξικότητα και τη βία. Δεν είναι το βασικό να τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι ένα άλλα θέμα για το αν θα δεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στα γήπεδα. Δεν μπορούμε να εξομοιωθούμε ούτε εμείς με αυτόν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος από την πλευρά του είπε:

«Είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση των υπουργών, σεβόμαστε την ελληνική κυβέρνηση, τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Έχουμε αποδείξει ότι πάντα πορευόμαστε με βάση τη νομιμότητα και το καλό του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν έχουμε κάνει παραβατικές συμπεριφορές, ποτέ δεν έχουμε ξεφύγει. Πάντα δεχόμαστε και την ήττα, εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε όλοι οι αγώνες στο ΣΕΦ να γίνονται με τις καλύτερες συνθήκες. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί τρομακτικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται αγώνες χωρίς δίχτυ και δεν πέφτει ούτε σαΐτα. Τα όποια υβριστικά συνθήματα τα καταδικάζουμε και πάντα γίνονται ενέργειες για να σταματήσουν, όπως έγινε και στο τελευταίο παιχνίδι. Η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου ήταν εκτός ελέγχου, ήρθε για να προκαλέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, για να προκαλέσει διακοπή. Αυτά τα είπε ο ίδιος, δεν είναι δικά μου λόγια. Είμαστε εδώ για το καλό του αθλήματος, να δούμε τι μπορεί να γίνει και να συζητήσουμε με τους Υπουργούς».

Μετά από συνάντηση που διήρκεσε δύο ώρες, βγήκε… λευκός καπνός για το πρωτάθλημα μπάσκετ και αποφασίστηκε οι τελικοί να συνεχιστούν κανονικά. «Πιστεύουμε πως οι τελικοί θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. «Έγινε εποικοδομητική συζήτηση, η βούληση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Έδειξε σοβαρή διάθεση να γίνουν τομές ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα που μας έφεραν εδώ», είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Τελευταίος αποχώρησε μετά τις δύο συναντήσεις ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία των δύο ΚΑΕ, αλλά και για τις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν για τη συνέχεια των τελικών: «Ευχαριστούμε θερμά τις διοικήσεις των δύο ιστορικών ομάδων, που έχουν κάνει περήφανη την Ελλάδα, και προσωπικά τους κ.κ. Αγγελόπουλους και κ. Γιαννακόπουλο για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα της πολιτείας.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ομαλή διεξαγωγή των τελικών και η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σε κλίμα ασφάλειας και αθλητικού σεβασμού. Οι συζητήσεις έγιναν σε καλό, εποικοδομητικό και ουσιαστικό κλίμα, περάσαμε τον κάβο, δόθηκαν εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των τελικών και την περιφρούρηση του ευ αγωνίζεσθαι. Οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ εγγυώνται και με την παρουσία τους στα γήπεδά τους την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων».

Το μοναδικό που απέμενε ήταν η κοινή δήλωση, που έγινε τελικά... κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Πράγματι, οι δύο ΚΑΕ εξέδωσαν μία κοινή και... αναίμακτη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία για τη συνέχιση των τελικών.

«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή μας στην απολύτως ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος της Basket League 2024-2025. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει», ανέφεραν οι «πράσινοι».

«Ως ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή μας στην απολύτως ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος της Basket League 2024-2025. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει», ανακοίνωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Κάπως έτσι, θα έχουμε συνέχεια στους τελικούς, και μάλιστα με... fast track διαδικασίες. Ο τρίτος αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (06/06) στις 21:00 στο ΟΑΚΑ, ο τέταρτος την Κυριακή (08/06), την ίδια ώρα, αλλά στο ΣΕΦ, ενώ αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι για την ανάδειξη πρωταθλητή, αυτό θα διεξαχθεί την Tετάρτη (11/06) στις 21:00 στο ΟΑΚΑ.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η ενημέρωση του Υπουργείου για τη συνέχιση των τελικών αναφέρει πως πέραν των δεσμεύσεων των ιδιοκτητών των δύο ΚΑΕ για ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, δεσμεύτηκαν και πως δεν θα παραστούν στα αμέσως προσεχή εκτός έδρας ματς των ομάδων τους. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ΣΕΦ ή τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο στο ΟΑΚΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.