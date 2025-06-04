Λογαριασμός
Μπενφίκα: Καταγγελία σε FIFA-UEFA για τον τελικό του πορτογαλικού Κυπέλλου

Η Μπενφίκα «αυτοκτόνησε» κι έχασε τον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας από τη Σπόρτινγκ στην παράταση, όμως τα παράπονα για τη διαιτησία εκείνης της αναμέτρησης ακόμα δεν έχουν σταματήσει από τους «αετούς». Έτσι, την Τετάρτη αποφάσισαν να καταφύγουν σε UEFA, FIFA και το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, θεωρώντας ότι η διαιτησία και το VAR αλλοίωσαν το τελικό αποτέλεσμα κι αναφέρονται στο βάναυσο πάτημα του Ματέους Ρέις στο κεφάλι του Αντρέα Μπελότι στο 90+5'.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο Βραζιλιάνος μπακ της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη δεν δέχτηκε ούτε κίτρινη κάρτα, ενώ το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή Μπράνκο Γκοντίνιο για ανασκόπηση της φάσης.

Ενήμερη είναι, επίσης, η FPF, η οποία κατέθεσε καταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πηγή: sport-fm.gr

