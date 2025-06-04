Πρόστιμο από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ στον Ολυμπιακό για τον τελικό Κυπέλλου

Την απόφαση να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για τα όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες δέχθηκαν πρόστιμο 17.500 ευρώ και ποινή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Παρόλα αυτά, η τελευταία ποινή συμψηφίζεται με αυτή της ΔΕΑΒ, επομένως δεν αλλάζει κάτι για τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά:

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.



Δέχεται ότι η εγκαλούμενη, ΠΑΕ Ολυμπιακός, τέλεσε τις αποδιδόμενες πειθαρχικές παραβάσεις και της επιβάλλει (α) για την πρώτη πράξη χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (15 παρ. 1 περ. γΠΚ/ΕΠΟ), β) για την δεύτερη πράξη χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (αρ. 15 παρ. 1 περ. α’ ΠΚ της Ε.Π.Ο.], γ) για την τρίτη πράξη χρηματική ποινή επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ (αρ. 15 παρ. 2 α ΠΚ της Ε.Π.Ο.], δ) για την τέταρτη πράξη χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για μία (1) αγωνιστική (αρ. 15 παρ. 3 ΙΙ α ΠΚ της Ε.Π.Ο.] και ε) για την για την πέμπτη πράξη χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ (αρ. 15 παρ. 3Ια ΠΚ της Ε.Π.Ο.]. Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή για την εγκαλούμενη Π.Α.Ε. Ολυμπιακός ύψους δεκαεπτά χιλιάδων (17.500,00) ευρώ. (Τελικός αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 17/05/2025: ΟΦΗ-Ολυμπιακός).

