Υπουργείο: «Οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ δεσμεύτηκαν πως δεν θα παραστούν στα εκτός έδρας»

Η ενημέρωση του Υπουργείου Αθλητισμού για τη συνέχιση των τελικών αναφέρει πως πέραν των δεσμεύσεων των ιδιοκτητών των ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, δεσμεύτηκαν και πως δεν θα παραστούν στα αμέσως προσεχή εκτός έδρας ματς των ομάδων τους. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ΣΕΦ ή τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο στο ΟΑΚΑ.



Η ενημέρωση του Υπουργείου:

Πραγματοποιήθηκαν, σήμερα Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, διαδοχικές συναντήσεις του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, με τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αντίστοιχα.Οι συζητήσεις, όπως τόνισε ο κ. Βρούτσης, διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό κλίμα, οι ιδιοκτήτες εγγυήθηκαν την ομαλή και ασφαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, για το οποίο η διοργανώτρια αρχή (ΕΣΑΚΕ) θα προχωρήσει άμεσα στον ορισμό των επόμενων αγώνων.Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ δεσμεύτηκαν πως δεν θα παραστούν στα αμέσως προσεχή εκτός έδρας ματς των ομάδων τους.

