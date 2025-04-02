Μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ νίκησε 90-88 τη Σολέ και πάει τελικό με Μπιλμπάο για ευρωκούπα

Πόσα θες να μας τρελάνεις, ρε ΠΑΟΚ; Μετά από ένα «θρίλερ» που θα μνημονεύεται για χρόνια, η ομαδάρα του Μάσιμο Καντσελιέρι νίκησε 90-88 στην παράταση τη Σολέ εκτός έδρας και υπερκάλυψε την ήττα με 1 πόντο στο «Παλατάκι», παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς του FIBA Europe Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο!

Κάπως έτσι, ο «δικέφαλος του βορρά» επέστρεψε σε ευρωπαϊκούς τελικούς για πρώτη φορά από το 1996, και θα διεκδικήσει τον τρίτο του ευρωπαϊκό τίτλο. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο Μπιλμπάο στις 16 Απριλίου, ενώ ο δεύτερος στην Πυλαία στις 26 του ίδιου μήνα, όταν και αναμένεται να... πέσει το «Παλατάκι»!

Το ματς ήταν τρελό, με τον ΠΑΟΚ να κάνει τρομερή εμφάνιση για 15 λεπτά και να ξεφεύγει με +14 (25-39). Από εκεί και πέρα, οι Γάλλοι κυριάρχησαν και έφτασαν να προηγούνται εκείνοι με την ίδια διαφορά (63-49), όμως η «επτάψυχη» ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Πράγματι, οι «ασπρόμαυροι» αντεπιτέθηκαν και έκαναν ντέρμπι το παιχνίδι, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να πετυχαίνει αδιανόητο τρίποντο σε νεκρό χρόνο και να στέλνει το ματς στην παράταση, διαμορφώνοντας το 80-81. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο «δικέφαλος του βορρά» κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά του +2 και να πάρει την επική πρόκριση!

Κορυφαίος των νικητών με 29 πόντους και 8/13 τρίποντα ήταν ο μυθικός Μπάρτλεϊ, χάρη στον οποίο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση. Κομβικός στο φινάλε ο Σαβάρ Ρέινολντς, που μέτρησε 10 πόντους και 5 ασίστ. 10 πόντοι για τον Σέντρικ Χέντερσον, 9 για τον Δημήτρη Κατσίβελη και 7 μαζί με 8 ριμπάουντ για τον Τζέικομπ Φόρεστερ.

Από τους ηττημένους, 17 πόντους μέτρησαν οι Ζεράλντ Αγιαγί και Κλίβλαντ Μέλβιν, ενώ 12 πόντους με 7 ριμπάουντ σημείωσε ο Τζαμάνι ΜακΝίς. «Φιάσκο» για τις γαλλικές ομάδες, καθώς Σολέ και Ντιζόν όχι μόνο δεν δημιούργησαν «εμφύλιο» στους τελικούς, αλλά αποκλείστηκαν αμφότερες!

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και συνεχόμενα τρίποντα από τους Χέντερσον και Αγιαγί για το 3-3. Ο ΜακΝίς και ο Άπσον συνέχισαν με καλάθια από κοντά (5-5), με τον Μπάρτλεϊ να παίρνει τη «σκυτάλη» με τρίποντο από τη γωνία για το 5-8. Ο Μέλβιν επιτέθηκε στο καλάθι του ΠΑΟΚ και σκόραρε (7-8), με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει εκ νέου από μακριά και τον Άπσον να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 7-14. Το εντυπωσιακό ξεκίνημα των «ασπρόμαυρων» συνεχίστηκε, όπως και τα τρίποντα, με τον Κατσίβελη να διαμορφώνει το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του αγώνα (7-17). Ο Γκράντισον εκτέλεσε από την κορυφή (7-20), με τους Σμιθ και Κατσίβελη να βάζουν λέι απ για το 9-22. Ο Κάμπελ με βολές και ο Μέλβιν με τρίποντο μείωσαν για τη Σολέ (16-24), όμως ο Κατσίβελης απάντησε από τα 7 μέτρα για το 16-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να είναι «καυτός» με τρία συνεχόμενα τρίποντα, στέλνοντας τον ΠΑΟΚ στο +14 (23-37). Ο Ντε Σόουζα έδωσε λύση στους γηπεδούχους με δύο βολές (25-37), όμως ο Παπαδάκης απάντησε με εντυπωσιακό φλόουτερ για το 25-39. Η Σολέ βρήκε λύσεις με τον Αγιαγί και έριξε τη διαφορά στους 10 (29-39), όμως ο Κρούζερ βρήκε ακόμη ένα μακρινό σουτ και έγραψε το 29-42. Ο ΜακΝίς τέλειωσε ωραία μία φάση από κοντά (31-42), πριν ο Κάμπελ κάνει τη διαφορά μονοψήφια με λέι απ για το 33-42. Ο ΜακΝίς συνέχισε το καλό διάστημα των Γάλλων με τυχερό καλάθι (35-42), με τον Αγιαγί να ευστοχεί σε βολές για το 37-43. Τα χαμένα ριμπάουντ συνέχισαν να πληγώνουν τον ΠΑΟΚ, που είδε τους γηπεδούχους να πλησιάζουν σε 39-43 με τον Ντε Σόουζα. Το πρώτο μέρος έληξε 40-43 υπέρ του «δικεφάλου του βορρά».

Σολέ-ΠΑΟΚ:

Γρήγορα στο δεύτερο μέρος, δύο καρφώματα από τους Αγιαγί και ΜακΝίς έφεραν μπροστά τη Σολέ στο σκορ με 44-43. Ο Φόρεστερ και ο ΜακΝίς αντάλλαξαν καρφώματα (46-45), πριν ο Εντόου κρεμαστεί από το καλάθι του ΠΑΟΚ για το 48-45. Ο Ρέινολντς έδωσε λύση στους Θεσσαλονικείς με τρίποντο (48-48), πριν ο Χέντερσον πάει στη γραμμή και ανακτήσει το προβάδισμα για την ομάδα του (48-49). Ο Ντε Σόουζα σκόραρε από κοντά (50-49), πριν ο Ντιαβαρά κλέψει την μπάλα από τον Κατσίβελη και καρφώσει για το 52-49. Οι φιλοξενούμενοι δεν έβρισκαν λύσεις στην επίθεση και είδαν τη Σολέ να ξεφεύγει με +8 χάρη σε τρίποντο του Μέλβιν (57-49). Ο Κάμπελ έκανε διψήφια τη διαφορά για τους Γάλλους με συνεχόμενα τρίποντα (63-49), με την αστοχία του ΠΑΟΚ να συνεχίζεται (60-49). Ο Μπάρτλεϊ έδωσε λύσεις στους φιλοξενούμενους με πέντε σερί πόντους (63-54), με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 65-56 χάρη σε βολές του Χέντερσον.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, δύο βολές του Άπσον έφεραν λίγο πιο κοντά τον ΠΑΟΚ (65-58), πριν ο Χέντερσον βάλει φλόουτερ για το 65-60. Ο Μπάρτλεϊ πήρε τη «σκυτάλη» και ευστόχησε σε ένα τρελό μακρινό σουτ (65-63), πριν ο Άπσον μειώσει στον πόντο (66-65). Ο Μπάρτλεϊ κέρδισε βολές και τις έβαλε (66-67), πριν ο Κρούζερ βάλει μεγάλο σουτ για το 66-70. Ο Αγαγί πήγε στη γραμμή και μείωσε (68-70), πριν ο Κάμπελ ευστοχήσει σε συνεχόμενα τρίποντα για το 74-70. Ο Χέντερσον έδωσε λύση από μέση απόσταση (74-72), όμως ο Κατσίβελης έκανε επιθετικό φάουλ σε κρίσιμη επίθεση και ο Εντόου σκόραρε για το 76-72. Ο Φόρεστερ πήγε στη γραμμή και έβαλε 1/2 βολές (76-73), όμως ένα ακόμη χαμένο αμυντικό ριμπάουντ έδωσε το δικαίωμα στον Αγαγί να σκοράρει για το 78-73. Ο Ρέινολντς μείωσε με λέι απ (78-75), όμως ο Αγιαγί σκόραρε με περίτεχνη ενέργεια για το 80-75. Ρέινολντς και Γκράντισον έριξαν τη διαφορά με βολές (80-78), με τη Σολέ να χάνει την επίθεσή της. Ο Ρέινολντς δέχθηκε τάπα σε τρίποντο, όμως ο Μπάρτλεϊ έβαλε ένα τρελό σουτ και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Σολέ-ΠΑΟΚ 88-90: Απίστευτη νίκη και τελικός με Μπιλμπάο

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Ρέινολντς κέρδισε έξυπνα βολές και τις έβαλε για το 80-83. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε άμυνες και ο Αμερικανός γκαρντ πήγε ξανά στη γραμμή για το 80-85. Ο ΜακΝίς τέλειωσε μία φάση από κοντά (82-85), με τον Φόρεστερ να κερδίζει βολές με παλικαρίσιο τρόπο και να τις βάζει για το 82-87. H Σολέ ισοφάρισε με τρίποντο του Μέλβιν (87-87), όμως ο Γκράντισον ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 87-90. Ο Μέλβιν πήγε στη γραμμή και έχασε μία βολή, η Σολέ απέτυχε να κάνει φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο και ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση!

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 40-43, 65-56, 80-81 (κ.δ.), 88-90 (παρ.)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.