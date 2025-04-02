Ψυχωμένη ΑΕΚ, έβγαλε αντίδραση και νίκησε τον Ολυμπιακό που ήταν ήδη στον τελικό

Θαύματα δεν γίνονται και ο Ολυμπιακός όπως ήταν αναμενόμενο πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, με τους «ερυθρόλευκους» να πηγαίνουν φουλ για νταμπλ με συνολικό σκορ 6-2.

Η ΑΕΚ ήταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε πάση θυσία να βγάλει μία αντίδραση απέναντι στους «ερυθρόλευκους», που φέτος της έχουν δημιουργήσει αμέτρητα προβλήματα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η ανατροπή του αιώνα δεν ήρθε, αλλά η Ένωση επικράτησε με 2-0 και έδειξε ικανή να επιστρέψει στην κανονικότητα, ως έναν βαθμό, αφήνοντας πίσω της την εσωστρέφεια από τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη έκανε ήδη όνειρα για τον τελικό, καθώς το 6-0 του πρώτου αγώνα ήταν αρκετό για του χαρίσει απευθείας μία θέση στους φιναλίστ του θεσμού, ενώ έδωσε και αρκετά λεπτά συμμετοχής σε πάικτες που είναι πιο πίσω στο ροτέισον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα επέλεξε να αγωνιστεί με το συνηθισμένο του 4-2-3-1 με τον Στακόσια κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου. Στα αριστερά της άμυνας επιλέχθηκε ο Πήλιος, στα δεξιά ο Οντουμπάτζο, ενώ αμυντικό δίδυμο οι Μουκουντί και Μήτογλου. Στα χαφ αγωνίστηκε ο Σημάνσκι ως ο αρχηγός της ομάδας, μαζί με τον Λιούμπιτσιτς και τον Φερνάντες σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Δεξιά τοποθετήθηκε ο Ελίασον, αριστερά ο Κοϊτά, με αιχμή του δόρατος τον Πιερό.

Από την άλλη πλευρά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε σύστημα επίσης με 4-2-3-1 με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος επίσης έχει αναλάβει τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου. Η τετράδα στην άμυνα απαρτιζόταν από τους Μπρούνο, Κάρμο, Μπιανκόν, Κοστίνια, ενώ στα χαφ τοποθέτησε τους Έσε και Στάμενιτς, με τον Όρτα να είναι λίγο πιο μπροστά τους. Στα αριστερά της επίθεσης μπήκε ο Βέλντε, στα δεξιά ο Πάλμα, ενώ μοναδικός προωθημένος ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας.

Το ματς:

Η πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει στην ΑΕΚ, με τον Ελίασον να εκτελεί ένα κόρνερ από τα αριστερά και να βρίσκει το κεφάλι Σιμάνσκι στο 10ο λεπτό, με τον Πολωνό όμως να αδυνατεί να δώσει στην μπάλα τροχιά προς την εστία.

Ο Κοϊτά επιχείρησε να βάλει ένα από τα γκολ της σεζόν. Μετά από κερδισμένο φάουλ της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή στο 17', ο Ελίασον έσπασε την μπάλα στον 25χρονο και αυτός από πάρα πολύ μακριά δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Πασχαλάκη. Ο Έλληνας κίπερ όμως ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στις ευκαιρίες της Ένωσης στο 23ο λεπτό. Η πίεση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, οδήγησε τον Σιμάνσκι σε λάθος πάσα, με τον Κωστούλα να φεύγει στον κενό χώρο. Ο νεαρός πάσαρε στον Βέλντε και αυτός με ψηλή μπαλιά βρήκε απέναντι τον Πάλμα. Όμως ο 25χρονος μεσοεπιθετικός από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα άουτ.

Ο Πασχαλάκης και στο 27ο λεπτό δήλωσε πάλι «παρών». Ο Φερνάντες με μία εξαιρετική πάσα έβγαλε τον Πιερό σε θέση τετ α τετ απέναντι στον Πασχαλάκη και προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα. Όμως ο Έλληνας κίπερ ενώ ήταν έτοιμος να πέσει, σήκωσε τελευταία στιγμή το δεξί του χέρι και έδιωξε εντυπωσιακά την μπάλα.

Το γκολ τελικά για την ΑΕΚ ήρθε στο 37ο λεπτό. Ο Κοϊτά με μία απίθανη ατομική προσπάθεια πέρασε από τρεις αμυντικούς του Ολυμπιακού, έκανε το 1-2 με τον Λιούμπιτσιτς και επιχείρησε το γύρισμα μέσα στην «ερυθρόλευκη» περιοχή. Εκεί η μπάλα χτύπησε με δύναμη πάνω στον Κάρμο και αυτός άθελα του την έστειλε στο βάθος της εστίας του Πασχαλάκη για το 1-0 της Ένωσης.

Ο Πασχαλάκης και στο 51ο λεπτό ήταν ξανά εκεί για τον Ολυμπιακό. Ο Φερνάντες έφυγε σε άλλο ένα τετ α τετ με τον Έλληνα κίπερ, αλλά αυτός με μία εντυπωσιακή απόκρουση έδιωξε σε κόρνερ.

Η ΑΕΚ συνέχισε να απειλεί και στο 59' ο Μάνταλος με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, βρήκε τον Πιερό στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής, ο μεγαλόσωμος επιθετικός της Ένωσης όμως έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Ένωση διπλασίασε τα τέρματα της στο 77ο λεπτό με μία άψογη εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Ο Έλληνας διεθνής έστησε την μπάλα μερικά εκατοστά έξω από την «ερυθρόλευκη» περιοχή και με απίθανο τελείωμα την έστειλε συστημένη στην αντίπαλη εστία για το 2-0, σκορ που έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

MVP: Εξαιρετικός ο Πέτρος Μάνταλος που μπήκε αλλαγή και έκανε την ΑΕΚ ακόμη πιο επιθετική, ενώ πέτυχε ένα υπέροχο τέρμα για το 2-0.

Η σφυρίχτρα: Ένας διαιτητής υψηλού επιπέδου που δεν επέτρεψε να του ξεφύγει το παιχνίδι. Ο Ρόχιτ Σάγκι παίρνει εξαιρετικό βαθμό στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Πήλιος, Μουκουντί, Μήτογλου, Οντουμπάτζο, Σιμάνσκι, Λιούμπισιτς (51' Μάνταλος), Φερνάντες (61' Πινέδα), Κοϊτά (74' Γκατσίνοβιτς), Ελίασον (74' Ρότα), Πιερό (61' Θεοδωρίδης)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπρούνο, Κάρμο, Μπιανκόν (68' Πιρόλα), Κοστίνια, Εσε, Στάμενιτς (65' Γκαρθία), Όρτα (46' Τσικίνιο), Πάλμα (81' Ροντινέι), Βέλντε, Κωστούλας (68' Ελ Καμπί)

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι (Νορβηγία)

Βοηθοί: Γένσεν Μόρτεν, Ντάλε Άντερς Όλαβ

Τέταρτος: Τσακαλίδης

VAR: Χάγκεν Τομ Χάραλντ, Παπαδόπουλος

