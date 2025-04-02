Με ψυχωμένη εμφάνιση και τον Μπάκιτς σε ρόλο τερματοφύλακα στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα λόγω αποβολής του Χριστογεώργου, ο ΟΦΗ πήρε το 1-1 απέναντι στον Asteras AKTOR και σε συνδυασμό με το υπέρ τους 1-0 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Απίστευτο παιχνίδι με τους Αρκάδες να προηγούνται με τον Μούμο στο 10ο λεπτό και να είναι καλύτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά οι Κρητικοί ανέβηκαν στο δεύτερο και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Σίλβα στο 79’.

Αποβλήθηκε ο Χριστογεώργος στις καθυστερήσεις, ο Ράσταβατς είχε κλείσει τις αλλαγές του και ο Μπάκιτς υπερασπίστηκε την εστία για τρία λεπτά, κάνοντας και μεγάλη επέμβαση σε εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες.

Τρομεροί πανηγυρισμοί στο φινάλε, κλάματα και εκπληκτικές στιγμές με τους οπαδούς του ΟΦΗ, ενώ οι Αρκάδες που τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους που σίγουρα πρέπει να νιώθει επίσης υπερήφανος.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς. Στην εστία ο Χριστογεώργος και στην τετράδα της άμυνας οι Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης. Στα χαφ οι Καραχάλιος, Μπάκιτς με τον Ανδρούτσο λίγο πιο προωθημένο. Στα εξτρέμ οι Φούντας, Νους και ο Σαλσέδο στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Asteras AKTOR από τη μεριά του ο Σάββας Παντελίδης. Στο τέρμα ο Παπαδόπολους και στην άμυνα οι Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί και Άλβαρες. Ο Αλάγκμπε με τον Μούμο στον άξονα, έχοντας μπροστά τους τους Καλτσά, Χατζηγιοβάνη, Μπαρτόλο. Μοναδικός προωθημένος ο Μακέντα.

Το ματς

Απόλυτος αιφνιδιασμός από τον Asteras AKTOR, με την ομάδα του Σάββα Παντελίδη να παγώνει το «Γεντί Κουλέ» και να ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ήταν το 10ο λεπτό όταν οι Αρκάδες αναπτύχθηκαν εξαιρετικά, ο Μπαρτόλο βρέθηκε σε πλάγιο τετ-α-τετ και γύρισε στον Μούμο, ο οποίος προ κενής εστίας εκτέλεσε για το 1-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν εξαιρετικά στην κόντρα και την ίδια ώρα είχαν μικρές αποστάσεις στις γραμμές τους, κόβοντας τη δημιουργία των γηπεδούχων. Στο 20ό λεπτό δε, είχαν φάση και για δεύτερο γκολ, όταν ο Μπαρτόλο μπήκε από πλαγια στην περιοχή αλλά το τελείωμά του πέρασε εκτός εστίας. Η σπουδαιότητα του αγώνα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μπόλικα νεύρα, ένταση και από μία αποβολή για κάθε πάγκο.

Νους και Φούντας ήταν εκτός αγώνα, με τον πρώτο να έχει κάρτα και αρκετά νεύρα. Ο ΟΦΗ δεν είχε ηρεμία, έβγαζε άγχος και πίεση και δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Τα λεπτά περνούσαν, ο Αστέρας κρατούσε με άνεση το προβάδισμά του και έτσι έκλεισε το πρώτο μέρος, με τον κόσμο των Κρητικών να χαρίζει ένα ζεστό χειροκρότημα στους παίκτες του για να τους τονώσει ενόψει της επανάληψης.

Αστέρας λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει για δεύτερη φορά στο ξεκίνημα ημιχρόνου τον ΟΦΗ, όταν ο Χατζηγιοβάνης έκανε το πλασέ, ο Χριστογεώργος βγήκε από την εστία του και ο Μακέντα τσίμπησε υπέροχα για να σκοράρει. Ωστόσο, ο Έλληνας εξτρέμ ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα δεν μέτρησε. Αυτή η φάση θορύβησε τους Κρητικούς που πήραν μέτρα στο γήπεδο, άρχισαν να κερδίζουν μονομαχίες και ανέβασαν την ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Λαμπρόπουλος βρέθηκε στο έδαφος στην αντίπαλη περιοχή μετά από μονομαχία με τον Καλτσά, με τον Παπαπέτρου να καταλογίζει επιθετικό φάουλ στο 50’.

Στο 58’ ο ΟΦΗ αναπτύχθηκε υπέροχα, ο Χατζηθεοδωρίδης σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι αλλά ο Άλβαρες απομάκρυνε πριν ο Φούντας σκοράρει. Έξι λεπτά μετά οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά με τον Φούντα που δεν βρήκε εστία από καλή θέση μέσα από την περιοχή. Ο Νους άντεξε ως το 70’ παρότι έπαιζε από το 5ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού, με τον Σενγκέλια να παίρνει τη θέση του. Οι Κρητικοί άμεσα ανέβασαν τέμπο, o Σενγκέλια δεν μετέτρεψε σε ασίστ το γύρισμα του Ανδρούτσου, με τον Ράσταβατς να ρίχνει στον αγώνα και τον Νέιρα!

