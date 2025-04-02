«Καθαρός» από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες τη μέρα του θανάτου του ο Μαραντόνα

Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα στις 25 Νοεμβρίου του 2020 δεν οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη ουσιών στο αίμα του.

Αυτό κατέθεσαν οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροψία και τις αναλύσεις στο σώμα του ειδώλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, κατά την τελευταία ακρόαση στη δίκη του ιατρικού προσωπικού που ήταν υπεύθυνο για την επίβλεψη της ανάρρωσής του από επέμβαση στο κεφάλι.

«Κανένα από τα τέσσερα δείγματα δεν αποκάλυψε ίχνη αλκοόλ, κοκαΐνης, μαριχουάνας, MDMA, έκστασης ή αμφεταμίνης», δήλωσε ο βιοχημικός και ιατροδικαστής Εζεκιέλ Βεντόσι.

Στο αίμα του Μαραντόνα εμφανίστηκαν ίχνη πέντε ουσιών που αντιστοιχούν σε αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά, αντιψυχωσικά και φάρμακα για τη ναυτία.

Η παθολόγος Σιλβάνα ντε Πιέρο ανέφερε ότι το συκώτι του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή εμφάνιζε σημάδια συμβατά με κίρρωση και πως βρέθηκαν σημεία νεφρικής, καρδιακής και πνευμονικής ανεπάρκειας.

