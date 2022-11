Μπάσκετ: Η Αυστραλία δεν στέλνει την εθνική ομάδα στο Ιράν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 να βρίσκονται σε εξέλιξη, η ομοσπονδία της Αυστραλίας ανακοίνωσε πως δεν θα στείλει το αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα στο Ιράν εξαιτίας των ελλιπών εγγυήσεων αναφορικά με την ασφάλεια της αποστολής.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι Αυστραλοί παίκτες δεν θα ταξιδέψουν στο Ιράν για το παιχνίδι προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA στις 15 Νοεμβρίου. Η αυστραλιανή ομοσπονδία διεξήγαγε διεξοδική έρευνα αναφορικά με την επικινδυνότητα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ως εκ τούτου δε θα ταξιδέψει η ομάδα στο Ιράν αυτήν την στιγμή».

The Australian Boomers were due to travel to Iran for a FIBA World Cup Qualifier on 15 November. Basketball Australia have conducted a thorough risk assessment in conjunction with relevant authorities and as a result we will not be sending any teams into Iran at this time.