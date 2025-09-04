Λογαριασμός
Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Ο Ντάνιελ Λέβι αποχωρεί μετά από 25 χρόνια

Ο Ντάνιελ Λέβι αποχωρεί από την προεδρία της Τότεναμ μετά από 25 χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο

Ντάνιελ Λέβι

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Εκτελεστικού Προέδρου Ντάνιελ Λέβι, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του μετά από σχεδόν 25 χρόνια ηγεσίας!

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον σύλλογο του Βόρειου Λονδίνου, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί ριζικά υπό την καθοδήγηση του Λέβι.

Η ανακοίνωση:

Η Τότεναμ Χότσπερ ανακοινώνει ότι ο Ντάνιελ Λέβι αποχώρησε σήμερα από τον ρόλο του Εκτελεστικού Προέδρου, έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια θητείας.

Η Τότεναμ έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 18 από τις τελευταίες 20 σεζόν, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως. Ο σύλλογος επενδύει σταθερά στην ακαδημία του, στους παίκτες και στις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου, παγκόσμιας κλάσης σταδίου και ενός υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου. Έχει επίσης αγωνιστεί τακτικά στο υψηλότερο επίπεδο, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες εντός γηπέδου, όπως η πρόσφατη κατάκτηση του Europa League.

