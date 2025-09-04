Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025, σε έναν αγώνα... δίχως αύριο για την πρόκριση.

Σε περίπτωση νίκης, η Εθνική μας θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, πηγαίνοντας στο θεωρητικά πιο βατό μονοπάτι των νοκ-άουτ. Αν έρθει η νίκη κόντρα στους Ισπανούς, στη φάση των «16» αντίπαλός μας θα είναι το Ισραήλ, την ερχόμενη Κυριακή, ενώ στα προημιτελικά θα συναντήσουμε τη νικήτρια του ζευγαριού Λετονία-Λιθουανία. Αν περάσουμε στα ημιτελικά, θα βρούμε πιθανότατα απέναντί μας την Τουρκία, η οποία θα κοντραριστεί με τη Σουηδία στους «16» και με Βοσνία ή Πολωνία στους «8».

Αν ηττηθούμε απόψε από την Ισπανία, θα τερματίσουμε στην τέταρτη θέση του ομίλου μας, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρουμε τον (πολύ) πιο δύσκολο δρόμο στα νοκ-άουτ. Αρχικά, θα αντιμετωπίσουμε τη Γαλλία στους «16», ενώ αν ξεπεράσουμε το εμπόδιο των «τρικολόρ», θα βρούμε απέναντί μας Σερβία ή Φινλανδία. Αν προκριθούμε ξανά, στα ημιτελικά θα συναντήσουμε πιθανότατα τη Γερμανία.



