Το πόρισμα των ιατροδικαστών στην Αθήνα συμφωνεί με αυτό της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Μίλτον Κινς Ντονς σε ό,τι έχει να κάνει με τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Όπως αναφέρουν χθεσινοβραδινά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, την Τετάρτη έγιναν γνωστά τα… συμπεράσματα από την έρευνα που έκανα και οι βρετανικές Αρχές και διαπιστώνοντας, ότι η αιτία του θανάτου του διεθνούς Έλληνα άσου ήταν ο πνιγμός.

«Την Τετάρτη η έρευνα για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία στο ΜΚ Ντονς επιβεβαίωσε ως αιτία του θανάτου του, τον πνιγμό», αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ επισημαίνει ότι στον οργανισμό του δεν βρέθηκαν αλκοόλ ή ουσίες.

Τονίζει ότι διαπιστώθηκε πως η καρδιά του Μπάλντοκ ήταν πολύ μεγάλη σε μέγεθος κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να ήταν επιρρεπής σε καρδιακές αρρυθμίες, με τον ανώτερο ιατροδικαστή Τομ Όσμπορν να καταλήγει ότι ο θάνατος του ήταν ένα ατύχημα.

