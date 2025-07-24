Ελλάδα-Σερβία: Η γαλανόλευκη ψάχνει την... εκδίκηση και το χάλκινο μετάλλιο

Με το κεφάλι ψηλά και με δίψα να κλείσει επιτυχημένα ακόμη μια διοργάνωση, η Εθνική πόλο ανδρών θέλει... εκδίκηση από τη Σερβία!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά την «ψυχρή» και άδικη ήττα από την Ισπανία στον ημιτελικό, είναι έτοιμη για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο το μεσημέρι της Πέμπτης (24/7, 12:35) στη Σιγκαπούρη σε μια επανάληψη του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων του 2021.

Η Εθνική μας ομάδα, ήταν συγκλονιστική απέναντι στους «ρόχας», έχει κάνει ξανά μια μεγαλοπρεπέστατη πορεία για να φτάσει να διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο.

Μπορεί στην πρεμιέρα να ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο, αλλά και την τρίτη αγωνιστική από την Κροατία και μάλιστα με το ίδιο σκορ (10-9), αλλά στη συνέχεια, λύγισε τη Βραζιλία (17-5) και... δίδαξε άμυνα την πάντοτε υπολογίσιμη Ιταλία φτάνοντας στην πανηγυρική επικράτησε με σκορ 17-11.

Όμως η... μοίρα και η τύχη των Ισπανών την άφησε εκτός τελικού και πλέον θα παλέψει για ένα μετάλλιο το οποίο μόνο... αμελητέο δεν θα πρέπει να θεωρείται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.