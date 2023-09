Μουντομπάσκετ 2023: Δίδαξε μπάσκετ τον Καναδά και έκλεισε θέση στον τελικό η Σερβία! Αθλητικά 14:43, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με μπάσκετ για… σεμινάριο η Σερβία «καθήλωσε» τον Καναδά και νικώντας τον 95-86, προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου!