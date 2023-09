Διαιτητής ο Μανφρέντας Λουκγιάντσουκας στο Ελλάδα-Γιβραλτάρ Αθλητικά 13:24, 08.09.2023 linkedin

Ο Μανφρέντας Λουκγιάντσουκας από τη Λιθουανία θα είναι ο διαιτητής, στην κυριακάτικη αναμέτρηση (10/09, 21:45) της Ελλάδας με αντίπαλο το Γιβραλτάρ