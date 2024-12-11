Μοναδική υποψήφια και μοναδική νικήτρια, η Σαουδική Αραβία η οποία αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Παγκόσμιο Κυπέλλου 2034.

Η FIFA ανακοινώνει σήμερα τους οικοδεσπότες για τα επόμενα δύο Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν θα είναι έκπληξη.

Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα για τα τουρνουά του 2030 και του 2034. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο πρόκειται να ανακηρυχθούν από κοινού οικοδεσπότες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε έξι χρόνια, ενώ η Σαουδική Αραβία είναι η μοναδική υποψήφια για την έκδοση του 2034.

Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αριστερά, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο

Ο Μάικλ Πέιτζ, αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), προειδοποίησε πρόσφατα για ένα «ασύλληπτο ανθρώπινο κόστος» για τη φιλοξενία του αναμφισβήτητα μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο στη Σαουδική Αραβία.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για ζητήματα κακοποίησης των μεταναστών εργαζομένων, της ελευθερίας του λόγου και των δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων – στο έθνος του Κόλπου.

Τι λέει όμως η FIFA; Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι τόσο αποφασισμένη να φιλοξενήσει την εκδήλωση; Και τι, αν μη τι άλλο, μπορεί να γίνει για να γίνει το τουρνουά όσο το δυνατόν πιο ασφαλές;

Σαουδική επένδυση

Η προσφορά της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι απλή εφάπαξ, αλλά μέρος μιας ευρύτερης ώθησης για επένδυση στον αθλητισμό.

Μέσω του κρατικού επενδυτικού της ταμείου, του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων (PIF), η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για να αλλάξει το τοπίο των αθλημάτων, όπως το γκολφ, η πυγμαχία, τα esports και η Formula 1 τα τελευταία χρόνια.

Το έθνος ισχυρίζεται ότι η επένδυση είναι μέρος του Saudi Vision 2030, ενός έργου που καθοδηγείται από τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την τοποθέτηση της Σαουδικής Αραβίας ως μία από τις κορυφαίες χώρες στον κόσμο.

Η εστίασή του στο ποδόσφαιρο, ίτο πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, ήταν αξιοσημείωτη.

Τα τελευταία χρόνια, η Σαουδική Αραβία αγόρασε μια ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα – την αγγλική ομάδα της Premier League Newcastle United – και έπεισε πολλούς θρύλους να ενταχθούν στη Σαουδική Pro League – με πιο αξιοσημείωτους τους Ρονάλντο, Μπενζεμά, Νεϊμάρ.

Η φιλοξενία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, λοιπόν, είναι το κεράσι στην κορυφή – το κομμάτι της αντίστασης της εισβολής του Βασιλείου στο άθλημα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η χώρα έχει μεγάλα σχέδια για το τουρνουά. Έχει δεσμευτεί για σημαντικά έργα υποδομής, εκτός από την κατασκευή ή την ανακαίνιση 11 γηπέδων και 185.000 νέων δωματίων ξενοδοχείων.

Όμως, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο της Σαουδικής Αραβίας το 2034 θα έχει κόστος.

Ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Μια πρόσφατη έκθεση από το HRW, με τίτλο «Die First, and I'll Pay You Later», υποστηρίζει ότι η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί το τουρνουά για να «ξεπλύνει την κακή φήμη της για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στη μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων, οι οποίοι σύμφωνα με το HRW θα φέρουν το κύριο βάρος της οικοδόμησης του ονείρου της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πολλοί μετανάστες εργαζόμενοι εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστημα χορηγιών «Kafala», το οποίο συνδέει τους ανθρώπους με έναν συγκεκριμένο εργοδότη. Η HRW ανέφερε σε δήλωση του Ιουνίου ότι οι εργαζόμενοι είναι «ευάλωτοι σε εκτεταμένες καταχρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης συμβάσεων, των υπερβολικών τελών πρόσληψης, της μη πληρωμής μισθών, της κατάσχεσης διαβατηρίων από τους εργοδότες και της καταναγκαστικής εργασίας».

Παρά μια σειρά μεταρρυθμίσεων που εξήγγειλε η Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια, οι εργοδότες «εξακολουθούν να έχουν δυσανάλογο έλεγχο στους εργαζόμενους», ανέφερε η HRW.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου, τη μεταχείριση των ομάδων LGTBQ+ και τα δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ άλλων.

Στην έκθεσή της, η FIFA πρόσθεσε ότι «υπάρχει καλή δυνατότητα η φιλοξενία του διαγωνισμού να συμβάλει σε θετικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Οράματος 2030 της Σαουδικής Αραβίας».

Σημείωσε επίσης ότι «το σημαντικό έργο και το επίπεδο συγκεκριμένης δέσμευσης που επιδεικνύεται από την προσφορά και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μαζί με τον αποδεδειγμένο ρυθμό προόδου και τον 10ετή χρονικό ορίζοντα αποτελούν μετριαστικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη».

Η Σαουδική Αραβία έπαιξε μόνη της για το 2034, με τη FIFA να στηρίζει από την πρώτη στιγμή την υποψηφιότητά της, παρά τις αντιδράσεις του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Επικαλούμενη την αρχή της εναλλαγής των ηπείρων, η FIFA είχε περιορίσει την πρόσκλησή της για αιτήσεις για τη διοργάνωση του 2034 στις συνομοσπονδίες της Ασίας και Ωκεανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε άμεσα το φθινόπωρο του 2023.

Και η Σαουδική Αραβία, η αναδυόμενη υπερδύναμη του παγκόσμιου αθλητισμού, βρέθηκε η μόνη υποψήφια μετά την αποχώρηση της Αυστραλίας και της Ινδονησίας και την «αποχώρηση» των ποδοσφαιρικών φιλοδοξιών της Κίνας.

Το βασίλειο του Κόλπου, που ξεκίνησε σε μια στρατηγική διαφοροποίησης, έχει επί του παρόντος μόνο δύο από τα 14 στάδια με χωρητικότητα τουλάχιστον 40.000 θεατών που απαιτούνται για να φιλοξενήσει τις 48 ομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.