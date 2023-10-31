Μοναδική ενδιαφερόμενη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 η Σαουδική Αραβία

Μπορεί να μην έχει περάσει ούτε χρόνος από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ωστόσο στη FIFA έχει ήδη υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση του 2034!

Μοναδική ενδιαφερόμενη, η Σαουδική Αραβία, που όπως φαίνεται θα παίξει χωρίς αντίπαλο για να αναλάβει για πρώτη φορά στην ιστορία της το τουρνουά.

Ως πιθανή ενδιαφερόμενη είχε παρουσιαστεί και η Αυστραλία, που όμως εντέλει δεν θα καταθέσει φάκελο, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να προτιμά να επικεντρωθεί στο Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών του 2026 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029.

Όσον αφορά στο Μουντιάλ του 2030, υπενθυμίζεται πως αναμένεται να συνδιοργανωθεί από Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο, με Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη να αναλαμβάνουν από ένα ματς για τη συμπλήρωση 100 ετών από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εκείνο του 2026 θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ και θα είναι το πρώτο με τη συμμετοχή 48 ομάδων αντί 32.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.